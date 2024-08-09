萬人關注！舊金山3房宅房價不到1600萬夯爆　2053年才能入住

▲這棟住宅位在俄羅斯山高級住宅區。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合報導

美國舊金山房價高昂，但當地一棟3房2衛的住宅吸引上萬名網友關注，因為房價只要48.8萬美元（約新台幣1588萬元），價格低得驚人。只不過這筆房屋交易有一點必須注意，那就是買家可能要等到2053年才能搬入。

今日美國報、ABC7 News等報導，這棟住宅位在俄羅斯山高級住宅區，面積約1100平方英尺（約30.9坪），有租戶入住，將按現狀出售。不過房源資訊也提到，房客每月租金近417美元（約新台幣1萬3570元），但先前有簽約的關係，因此擁有長期、非常規的租金支付方式，新屋主必須延續下去，才能購買這棟房子。

已知這名房客可以在這棟房子住到2053年，且每年租金都會維持不變。除了租金，房客會自行支付水電與垃圾費用。

專門研究房屋租賃法律的律師麥可唐納（Steven MacDonald）表示，「出於某種原因，他們給了這個人30年的居住權，我以前看過這種情況，這是一種草率的遺產規劃方式，想給這個人留下安全感，不用擔心要住在哪裡，他們可以選擇這樣做，但我認為他們換另外一種方式。」

麥可唐納表示，這棟房屋將按現狀出售，買家只能在接受或放棄之間做出抉擇，「這是一個為非常特別的買家準備的物件，屋主願意給出大折扣，便宜三分之二，就像是花100萬美元買一棟300萬美元的房子，然後等上20至30年才能搬進去。」