租屋難！　高雄上下舖床位最便宜月租1500元

▲租金指數飆破新高，租客想撿便宜，房東則各出奇招。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

租金指數飆破新高，租客想撿便宜，房東則各出奇招。網友在臉書PO文找租客，物件位於高雄，1樓提供鐵床，並分為上下舖分開出租，上舖租金1500元，下舖租金2200元，含24小時冷氣，引來不少網友回憶起當兵時代。信義房屋專家建議，租屋前應確認租賃範圍。

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原PO在臉書粉專《高雄市出租房屋》PO文徵求租客，該物件位於鳳山區自由路，並附上一張1樓有上下舖的鐵床照片，並指出月租金上舖1500元，下舖2200元， 含水、電、瓦斯、24小時冷氣，外加一台DC電風扇，超低租金引來網友熱議。

鐵床風格讓不少網友回憶起當兵時代，笑問「早上有士官長進來叫起床嗎？」、「每天早上要折棉被租？ 洞六洞洞會集合嗎？」、「請問早上0530起來要摺棉被嗎？被單跟枕頭套是不是綠色的？」雖然睡上舖可以便宜700元，也有網友直呼「難怪下舖比較貴，上鋪常常在感冒。」

▲月租金上舖1500元，下舖2200元， 含水、電、瓦斯、24小時冷氣。（圖／翻攝自Facebook／高雄市出租房屋）

高雄市不動產仲介公會監事召集人鄭啟峰表示，高雄鳳山為早期發展生活圈，自由路商家林立，生活機能發達，套房月租金8000~1萬元，雅房租金約5000~6000元，現在該房東招租，月租金最低1500元，雖然低於行情許多，但需與其他人合租，也要考量自身接受度。

信義房屋高三區協理周清源表示，該物件採共租模式，建議租屋前應先確認租賃範圍，尤其租約是指定上、下舖，合約中應載明房、室或空間範圍及其可使用的設備。

此外，共租需與他人共用，規約如水電、生活用品、飼養寵物、設備使用等，容易出現糾紛的生活習慣，想承租的租客也需事前留意。

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