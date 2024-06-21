愛河旁百億大案首次實登揭露　衝破6字頭創區域新高

記者張雅雲／高雄報導

台積電效應，熱潮還沒退，高雄房市依舊很熱，愛河周邊房市過去因發展成熟，推案量並不多，興富發建設「巴黎河左岸」位於愛河灣，21日首次揭露實登，最高單價達62.4萬元，創區域新高，2房總價也超過1800萬元。專家表示，優付方案讓購屋者也買單。

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▲興富發建設「巴黎河左岸」位於愛河灣，21日首次揭露實登，成交價出現6字頭。（圖／記者張雅雲攝）

興富發集團去年新案「孟學苑」傳出3天完銷，接續的新案「巴黎河左岸」，一開賣就相當受外界矚目。高雄市地政局表示，因時間差因素，該案首次揭露的交易日期為5月1日至5月10日，21日首次公布的實登共18件，7月1日開始，陸續會有更多成交案件公開。

▲客戶可交屋後彈性延後付款，降低購屋門檻。（圖／記者張雅雲攝）

該案位於高雄市中一路、光復二街，屬於愛河灣生活圈，總戶數654戶，2 房為 22~27 坪、3 房 35~38 坪，成交最低單價43.4萬元、最高達62.4萬元，均價則是來到51萬元，單價刷新區域價格新高。

興富發透露，該案總銷100億元，預計第一個月會陸續揭露400~500戶。延續優惠付款模式，主打低自備、輕鬆付，若是首購族購屋只要自備6%、工程期款6%，不足的工程期款8%，可以讓客戶交屋後彈性延後付款，來降低購屋門檻。

▲最高單價達62.4萬元，創區域新高。（圖／翻攝自實價登錄網站）

愛河灣發展成熟，也因無重劃區並非供給量暴衝區，之前區域最高成交價為愛河首排豪宅案「京梧桐」2021年短暫預售時，創下的61萬元交易紀錄，目前已封盤。而興富發2021年預售完銷的「愛情河左岸」時，成交均價31萬元，最高價為39萬元，房價漲幅相當驚人。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，愛河灣地段精華，附近又有漢神百貨、大立百貨等，兼具亞灣產業發展題材，房市前景看好，隨高雄房價齊漲，小坪數產品的單價往上衝高是可預期趨勢。

▲愛河灣地段精華，附近又有漢神百貨、大立百貨等，兼具亞灣產業發展題材。（圖／記者張雅雲攝）

加上配合優惠付款方案，買氣一公開就相當熱絡，以總價1500萬元來看，自備90萬元可購屋，工程期間付款90萬元，對首購族來說頗具吸引力。

謝哲耀表示，單價出現6字頭後，代表未來2房成交價出現2000萬元也不遠，雖然在地人第一時間難以接受，不過市中心蛋黃區段如美術館、亞灣等，2房2000萬元將會漸成常態。

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