陳炳辰／打擊新青安壓房市「劃錯重點」　房市旺到下回央行會議

▲打擊新青安來壓抑房市，恐怕是劃錯重點。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

央行祭出第六波選擇性信用管制，被市場認為了無新意，而另一方面新青安政策備受撻伐，被認定為炒房助攻手。不過，打擊新青安來壓抑房市，恐怕是劃錯重點，背後有4大原因，包括預售不適用新青安、不少自用買方使用新青安等等。

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6月央行理監事會議不出所料，未升息，並一如預期針對房市有所動作，再下修七都的第二屋貸款成數為7成，維持沒有寬限期，卻被市場認為了無新意。

在換屋族仍有1年切結出售第一屋的緩衝時間，也可善用夫妻贈與作為配套，更還有子女買房給父母不受此限的進一步類解套新法，以前次經驗來說，實難期望有任何抑制熱況的可能性。

或許是先前傳出的打房版本與實況落差太大，而備受撻伐認定為炒房助攻手的新青安政策，在幾天前出現具體的檢討規範，尤其是否有投機出租行為，八大行庫將有查核機制，甚至行政院長將在近期招開會議重點討論新青安，但這股房市熱潮真能因此有降溫的可能嗎?

從邏輯來說，最終答案昭然若揭。首先，眼下房市火熱，有很大一部分來自預售案，但新青安並不適用，僅為連帶的信心刺激。其二，也真的有不少民眾為自住需求，進而使用新青安。

▲眼下房市火熱，有很大一部分來自預售案。（示意圖／ET資料照）

其三，還有不少較具資產實力者，的確使用新青安購屋作為資產投資，卻以閒置空屋持有也不以為意，新青安在買房運用上，本就是低總小宅為主力，持有成本不一定感到沉重，不見得需要租屋投報，僅等待轉手獲利，此類投資者也難審查。

最後，即便有投機使用新青安的地下房東，但如果沒有低首付、市場資金多、房貸利率相比物價不算高、國內沒有更好保值標的，以及整體市場氛圍帶動等因素，讓不動產買氣增溫，僅僅因為打擊了這類投機包租公婆就達到大幅度降溫，還得考量要有相當程度量體，以如今狀態來說，租屋供給也沒有超額情形，恐怕並非關鍵。

此外，既然政府能做到新青安的勾稽，與其僅針對新青安的投機房東開刀，或許擴大到全房市的稽查更有巨大的收穫，在租屋市場透明化、居住正義、囤房稅目的、租稅公平上帶來直接效益，有利調整房市現況自然也無疑。

《住展》雜誌近日彙整出下半年已有不少50億元，乃至數百億元的大案輪番上陣，雖然7月有新版囤房稅上路，8月為傳統民俗月淡季，預期干擾不了買氣興致。

直到下次9月的央行會議前，若無特殊意外，房市很大機會一路暢旺，此等局勢究竟會走向泡沫，還是高到買不起順勢調節達到恐怖平衡，我們接著看下去。

►陳炳辰小檔案

現職：《住展》雜誌發言人

經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理

學歷：台北大學社會學研究所

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