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租屋男「醫院裝水回家喝」　全場傻了！內行曝1款APP：真的免費裝

▲▼飲水機,裝水。（示意圖／記者曾筠淇攝）

▲有網友到醫院裝水，遭人嗆聲「偷幹水」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／劉維榛報導

不少人會在公司裝水回家喝，而一名網友則是去醫院裝水，結果被人當場嗆聲「偷幹水」，氣得原PO求問大家怎麼看？文章引發熱議，多數人就怕有感染風險，「醫院病菌很多欸」、「圖書館捷運站都有，我不敢喝醫院的」；其中有熱心人分享一個「奉茶行動App」，任由民眾免費裝水。

一名男網友在Dcard表示，最近租下一間房子，因住處沒提供飲用機，於是他靈機一動拿著寶特瓶跑去醫院裝水，不料卻被人說閒話，「說我偷幹水」，氣得原PO詢問眾人看法，「去醫院裝水喝有很過份嗎？」

底下網友熱議，「先猜你拿2L的裝，如果是拿500～600ml的應該沒人說話」、「沒違法，道德問題」、「過份的話我個人是覺得還好，反正沒礙到我，但是蠻丟臉的」、「少喝飲料，錢拿去買水」、「醫院病菌很多欸」。

不少租屋網友分享，「我都去學校裝，但去醫院是有點奇怪，畢竟你又不是病患也不是那裡的員工」、「圖書館捷運站都有，我不敢喝醫院的」、「投幣式飲水機，10公升/5元」、「買快煮壺就好」、「買個濾水壺就可以生飲了，對租屋族很方便的」。

有醫院、診所員工遇過類似狀況，「我們醫院就有一個病人每次來都帶3、4個牛奶家庭號空罐來裝水 ，這個才誇張」、「有位患者常常帶寶特瓶來裝水，600ml我可以接受，但他都拿3、4瓶忘記是600ml還是1500ml左右的來裝，甚至有幾次還用5000ml的胖胖桶，而且就算沒來看診，也會特地來裝水，滿扯的」。

留言串中，一名網友熱心分享免費裝水的地點，「推薦一個奉茶行動App，裡面會顯示免費裝水的站點，去這些站點裝應該就比較沒問題，因為這些站點都是為了響應環保而跟App配合的，理論上去裝應該沒問題才對」。有網友也熱心提醒，每個站點其供應時間不太一樣，前往以前確認一下才不會撲空。

關鍵字：裝水租屋奉茶行動App醫院

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