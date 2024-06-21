新青安條件會更好？他推測「人人有車坐」：不買的根本智障

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新青安方案上路後引發議論，有一派認為會令年輕人衝動，沒有考慮往後是否負擔得起便上車。不過，就有網友直呼，新青安根本是大反撲的機會，會抱怨的都是沒機會上車的，「政策很簡單，房價太高，根本不是問題，重點在於讓大家有機會上車！」推測新青安條件只會越來越好，「人人有車坐～不買的根本智障。」

有網友在PTT的home-sale板上回文，分享自己的看法，覺得新青安是年輕人的大反撲機會，因為過去年輕人都抱怨房價炒太高，問題是房價就是不會跌，乾脆直接給上車的機會，「重點是這班車還是有條件的喔！炒過房的不能上XD，人人都有一次炒房的機會，開放讓年輕人有機會一起炒。」

這樣房價不會跌，買得起的年輕人也會支持政策，「那些八成有房的票也全部都保住，根本皆大歡喜的政策，到底哪個天才想出來的？」原PO直呼，這個政策感覺就是房價的永動機，絕對不能停，「還沒上車的，目前看起來大概就是頭期款還沒存夠的。」

他甚至預估，下一輪的新青安方案會繼續降低貸款成數，再提高年限跟寬限期，讓那些沒有頭期款的，在下一輪可低自備時接著上車，這一輪的年輕人則可以轉賣給下一輪的年輕人。

這樣看起來，問題就在「那些抱怨的都是沒機會上車的」，房價太高根本不是問題，「重點在於讓大家有機會上車！大家輪流來，到底誰要抱怨？」覺得新青安方案不僅不會停，而且條件還會越來越友善，「人人有車坐～不買的根本智障。」

貼文引發討論，「抱怨的有糖吃，只是不知是毒藥還是糖」、「果然要解決的是提出問題的人」、「懂的人不用新青安也會上車」、「本來房價就是假議題，重點是能不能買到」、「目前打的是換屋族，沒有相同條件還莫名其妙變6成貸，當初買老透天自住，想說老了要換電梯大樓，結果被搞，只能繼續存到4成再來買」、「毫無疑問是有幫助到原本就有能力上的年輕人。」