加州沙漠鬼城　人口掛零卻是觀光客打卡勝地

▲許多遊客很愛和地面上的66號公路標誌合照。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國加州「鬼城」安博伊(Amboy)就在莫哈維沙漠,這裡官方人口統計為零,但卻吸引不少遊客前來,成為打卡勝地。當地31歲男子大倉(Kyle Okura)去年從已故父親手中繼承鎮上所有企業與資產,努力恢復當地昔日輝煌的樣貌。

洛杉磯時報報導,安博伊就在美國第一條跨州公路「66號公路」沿線,許多遊客很愛和地面上的66號公路標誌合照。其實安博伊早在1858年就作為採礦營地開始發展,後來成為擁有火車站的小鎮,在66號公路鋪設之後成為數百人居住的地方,當地人開了超商,接著擴大至餐館,最後變成汽車旅館。

羅伊汽車旅館與餐館(Roy's Motel & Café)擁有50英尺(15.24公尺)的霓虹燈招牌,餐廳除了有賣冷飲、小吃,也有紀念品,店門口外還能加油。

“It’s in the middle of nowhere in the desert, but you see a multitude of different types of people in Amboy,” said Kyle Okura, who owns Roy’s gas station. “That’s what’s so amazing. You hear stories from all different parts of the world.”



Read more:https://t.co/XYNlTHxlUF pic.twitter.com/667k2Q1nNB