加州沙漠鬼城　人口掛零卻是觀光客打卡勝地

▲許多遊客很愛和地面上的66號公路標誌合照。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州「鬼城」安博伊（Amboy）就在莫哈維沙漠，這裡官方人口統計為零，但卻吸引不少遊客前來，成為打卡勝地。當地31歲男子大倉（Kyle Okura）去年從已故父親手中繼承鎮上所有企業與資產，努力恢復當地昔日輝煌的樣貌。

洛杉磯時報報導，安博伊就在美國第一條跨州公路「66號公路」沿線，許多遊客很愛和地面上的66號公路標誌合照。其實安博伊早在1858年就作為採礦營地開始發展，後來成為擁有火車站的小鎮，在66號公路鋪設之後成為數百人居住的地方，當地人開了超商，接著擴大至餐館，最後變成汽車旅館。

羅伊汽車旅館與餐館（Roy's Motel & Café）擁有50英尺（15.24公尺）的霓虹燈招牌，餐廳除了有賣冷飲、小吃，也有紀念品，店門口外還能加油。

“It’s in the middle of nowhere in the desert, but you see a multitude of different types of people in Amboy,” said Kyle Okura, who owns Roy’s gas station. “That’s what’s so amazing. You hear stories from all different parts of the world.”



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只不過在1972年40號州際公路建成之後，人潮逐漸遠離，安博伊如今到處都是空蕩蕩的民宅建物，郵局關閉，教堂與學校都沒有人。

不過對某些人來說，羅伊不只是加油站。49歲導遊庫澤爾卡（Jan Kuzelka）在過去這12年帶外籍遊客參觀國家公園，對他來說，羅伊此處的景點與美國知名大峽谷等其他旅遊熱點都一樣重要，「在這裡，你會直接進入60年代，就像活生生的博物館。」

大倉的父親艾伯特（Albert）一手創立連鎖餐廳Juan Pollo，在發現安博伊這座廢棄鬼城的潛在魅力之後，以42.5萬美元買下安博伊，其中一個購買條件就是要恢復小鎮昔日樣貌。雖然艾伯特當年的決定令許多人不解，但他持續努力，並於2019年重新點亮羅伊的霓虹燈，在他過世之後，由大倉接手。

大倉正與相關單位洽談把66號公路部分路段更名為亞伯特大倉紀念公路，以此紀念父親，並計畫懸掛牌匾寫出父親拯救小鎮的奮鬥歷程，同時解決飲用水等等的問題，期望能在2026年66號公路開通100周年之際，完成大部分的工作。大倉說，以前10多歲的時候，覺得安博伊是個屬於舊時代的地方，但如今想法已經出現改變，與他的父親一樣，認為安博伊是個值得拯救的地方。