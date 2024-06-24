冷氣調再低也沒用！師傅曝「2大原因」吹不涼　小心電費噴爆

▲夏日必讀！如何自檢冷氣是否需要維修或清潔？（圖／達志／示意圖）

記者邱晟軒／綜合報導

全台熱爆，冷氣成為許多家庭必備的清涼工具。然而，當你開啟冷氣卻發現房間依然悶熱，調低溫度冷氣吹出的風依舊不涼，這時候該如何判斷是需要維修還是清潔呢？臉書粉專《清涼冷氣專家》分享2個判斷方式，幫助大家輕鬆找出問題所在！

《清涼冷氣專家》指出，如果發現冷氣啟動後仍不會涼，可以按照以下步驟進行簡單的自檢。首先，將冷氣開啟10分鐘後，用手掌感受出風口的風量和冷度，通常會有以下2種情況：

出風口風量大，但沒有冷度

如果感覺到風量充足但風不涼，這可能是冷媒洩漏或其他需要維修的問題。需要聯繫專業維修人員進行進一步檢查。不過，張祺勵提醒，正常情況下冷媒是不會洩漏的，因為它在冷氣系統中是循環使用的。



出風口有冷度，但風量很小

如果風有冷度但風量很小，這通常是因為冷氣的過濾網被灰塵和污垢堵塞，阻礙了空氣流通，導致冷氣效果變差。這種情況下，可以聯繫專人進行清潔，讓冷氣恢復最佳狀態。

《清涼冷氣專家》提醒，定期清潔冷氣有三大好處：提高運轉效率、改善室內空氣品質、節省電費。灰塵和細菌堆積會影響冷氣效果並增加耗電量，定期清潔能確保冷氣高效運作，減少能源消耗，並避免呼吸道問題。

▲全台炎熱！（圖／氣象署提供）

台電粉專《電力粉絲團》過去也分享了吹冷氣省電、省錢的小撇步。冷氣在剛開始運轉時，會以高功率運轉以達到設定溫度，這是最耗電的時刻。若溫度設得過低，會延長高功率運轉時間，導致更大的耗電量。台電建議，同時開啟電風扇或循環扇，可促進室內空氣對流，提升冷房效果。

此外，台電建議將冷氣風量設定為「自動模式」，溫度設定在26至28度之間即可。白天沒人在家時，應拉上窗簾遮蔽陽光以隔熱，避免室內溫度上升。定期清潔冷氣濾網也很重要，以避免灰塵過多影響冷房效果。

《電力粉絲團》也提到，將冷氣出風口朝上吹有助於提升冷房效果。因為熱空氣上升，冷空氣下降，出風口朝上時，冷空氣會均勻散佈，加速室內降溫。