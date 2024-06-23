不想租屋！「台北哪可吹冷氣睡覺」　大神曝1地方：可躺平又泡澡　

▲原PO不想花錢租屋，但住家裡實在熱到受不了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「台北是否有可以吹冷氣睡覺的地方？」一名男網友求問，家裡沒冷氣可吹，每天熱到汗流浹背，睡不著會影響隔天上班精神，於是求問哪裡可吹冷氣睡覺？文章曝光後，有大神曝朋友省錢絕招，買三溫暖月票即可，「有休息室可以躺平睡覺吹冷氣，還可以洗澡泡澡！」

一位網友在Dcard表示，目前住處沒有冷氣，但天氣實在太悶熱，若不想租屋的話，認真求問解決的方法，「可以睡覺、有冷氣就行，其他沒什麼要求。」

原PO也崩潰強調，房間熱到他整身都是汗，晚上根本睡不著，隔天還要上班，導致他沒精神與體力。

文章曝光後，最多人點名網咖，「包廂式網咖」、「Qtime」、「網咖...最便宜」、「網咖不錯也有單人包廂．至於711裡面都會有奇怪的味道，我自己不是很喜歡」、「地下街」、「我家附近的OK，冷氣開有夠強的」「台北車站大廳，不然醫院也很涼」、「膠囊旅館」。

有網友超狂分享，「24小時營業的三溫暖，我朋友的朋友是宜蘭人，覺得在台北租屋貴，就把所有家當放在車上，一星期回家一次洗衣服，平常睡三溫暖，三溫暖有休息室，可以躺平睡覺吹冷氣，還可以洗澡泡澡，只要付月費即可」。