買房送東西「能不要禮物改折現金？」　內行點出關鍵：不太一定

▲有些建商會推出買房送禮物的優惠活動。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

之前有網友買了一個建案，獲得兩台室外機，但後來經詢問，他才得知若要買室內機，最便宜也要再花近8萬元，讓他覺得根本沒有賺到。若買建案時，有額外送東西，是否能不要東西、改折抵房價？信義房屋專家表示，這不太一定，主要還是看景氣好不好。

有網友在Dcard上，以「為什麼建商只送冷氣室外機，不連室內機一起送」為標題發文，提到之前有個建商推出優惠方案，早鳥買主可以得到2台室外機。由於只有送室外機，所以後來他就請冷氣公司報價，這才得知若要買室內機並安裝，最便宜要再花近8萬元。

原PO坦言，因為還要再多花錢，所以他根本不覺得賺到。他也透露，後來建商推第二波優惠，是送10萬元家電，似乎比送室外機還要好，為何建商不連同室內機一起送呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我上次這樣問建商，他回我，因為每個客人要求的室內機機能都不同，所以不送」、「因為建商都是一次去談大量的價格，室外機就買一種規格可以因應二房或三房，但室內機規格就要分更細了」、「送室外機會一併安裝，避免住戶亂裝影響外觀」。

其中還有網友提到，「能不能不要禮物呀，直接折現金」、「我都叫建商把那些送的冷氣、全熱、除濕機、淨水器等退掉折現給我，選自己想用的品牌比較實際」、「噱頭而已，我是直接折抵房價」。

不過，到底能否要求建商不要送東西、改折抵房價呢？信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這其實不太一定，如果景氣好的話，可能比較沒辦法，但景氣不好的時候，談的空間或許就能大一點。至於送室外機還是10萬元家電比較好？曾敬德也說，應該是10萬元家電會比較好。