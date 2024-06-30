親戚用6折價賣新成屋「可以買嗎？」　兩派吵翻：看你們的關係

▲原PO想在大台北地區買房。（示意圖／記者湯興漢攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文表示，她想要在台北買房自住，而和她感情不錯的堂姊因為正好想脫手一間房子，所以就說可以用市價6折賣給她，她得知後雖心動，但也擔心是否會有隱憂？對此，信義房屋專家表示，價格低太多感覺怪怪的，所以可能還是要了解一下屋況等實際狀況再決定。

女網友在Dcard上，以「跟親戚買低於市價的房子有什麼問題嗎」為標題發文，提到她想要在大台北地區買房自住，由於堂姊近期正好想一間新成屋賣掉，所以就說可以用市價6折賣給她。她透露自己和堂姊感情不錯，且這樣的價格真的很划算，但她同時又擔心後續會不會有什麼課稅的問題，或是其他隱憂，她該不該用甜甜價買入呢？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「堂姊平常很有錢又很慷慨，名下幾十棟房隨手送人不心疼的那種嗎？不然房子願意打6折賣你，感覺很可疑」、「問題就是以後發現重大問題你也不能找前屋主」、「你先確認下實價登錄是不是真的6折，如果是可以考慮買」、「一定有問題，就是你也不會6折賣你親妹妹」。

不過也有網友表示，「不會，要賣多少錢給誰本來就是自己的自由」、「親戚不缺錢的話便宜賣不是很正常？怎麼一堆嘴臭的」、「我有跟親戚買老家說，也是市價一半而已，但看你跟親戚的關係吧，我們是蠻親的，財產寧可給親人，有時候自己人買賣只是形式」。

另還有網友則指出，「唯一有的部分是後續若您要換屋時，稅可能會比較高！若您沒有後續換屋考量，其實沒什麼影響」、「肯定要收啊，但便宜收，到時候如果要賣，稅會比較高一些」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若價格真的低太多，可能會感覺有點怪怪的，在購買前，不妨先確認一下屋況等狀況。至於稅的部分，曾敬德認為，要繳比較多的稅，就代表賣方賺得算多，所以「能夠繳稅是幸福的，不繳稅不見得是好事」。