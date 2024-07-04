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從一台摩托車開始　「勝群氣密窗」下一個10年的紅海奇蹟

▲▼ 勝群氣密窗，二代,陳珈豪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲從中部發跡的「勝群鋁門窗」，已陪伴數10萬豪宅建案及家庭走過40年大關。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

一棟建築、一個家，要讓室內通風、採光，仰賴的就是那一扇扇大大小小的窗，隨著建築技術的發展，從古至今，窗的構造也日趨複雜，從中部發跡的「勝群鋁門窗」，已陪伴數10萬豪宅建案及家庭走過40年大關，由白手起家的董事長陳武華帶著沈穩的基礎，與二代總經理陳珈豪引進的國際視野，堅持在一片紅海中確立領導地位。

眾所周知，中台灣培養出一群實力超強的台灣隱形冠軍，勝群鋁門窗董事長陳武華就是在1985年，從一台摩托車、從一扇人稱阿嚕米的鋁門窗安裝開始創業。

▲▼ 勝群氣密窗，二代,陳珈豪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台灣的鋁門窗業是一個開始逐步走向削價競爭的行業，勝群氣密窗董事長陳武華堅持設立研發團隊。（圖／記者陳筱惠攝）

創業維艱的辛苦讓陳武華在22年前就發現，台灣的鋁門窗業是一個開始逐步走向削價競爭的行業，因此陳武華堅持設立研發團隊，自立開發產品加入鋁帷幕、鋁包板系統，在代工之餘加強品管與服務，2007年「勝群金屬」更是站穩腳跟。

2017年陳武華之子，勝群鋁門窗總經理陳珈豪自日本留學歸國準備接班，不僅從基層開始，也帶進國際視野，同年引進日本Window Mask防霾紗網；這是比台灣空汙議題發酵早1年、比新冠疫情爆發早3年的新創舉，更是成為建築界防霾產品的先驅。

▲▼ 勝群氣密窗，二代,陳珈豪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2021年正式落成的「Winnovation勝群多功能展館」更是榮獲美國MUSE Design Awards景觀設計白金獎。（圖／記者陳筱惠攝）

陳珈豪笑說：「父親的龜毛造就勝群不容質疑的品質，他的風格就如同軍人般，但我不是。」從小就工廠裡面對滿滿四方形的窗戶，陳珈豪眼中的窗不僅僅是硬梆梆的材料與五金，更多的是異業合作與新品的高度。

位於台中市北屯區由工廠舊址改建「Winnovation勝群多功能展館」就是這樣的起點，父子攜手展開一項結合企業總部、展示、文藝、經濟、展覽、共享與公益理念的平台；2021年正式落成，同年更是榮獲美國MUSE Design Awards景觀設計白金獎。

▲▼ 勝群氣密窗，二代,陳珈豪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲對於下一個10年的佈局，勝群氣密窗總經理陳珈豪將推出美感與技術結合的「極細框產品」。（圖／記者陳筱惠攝）

這間展館不僅提供鋁門窗、氣密窗、隔音窗、鋁帷幕系統的展示，更結合咖啡廳、鐵板燒以及場地租借等多元服務，甚至還舉辦過抓周宴；更重要的是「Winnovation勝群多功能展館」所有盈利，在董事長手心向下的理念初衷，全數捐給公益團體。

▲▼ 行動菩薩,龍寶,精湛建設,全聯（圖／記者陳筱惠攝）

▲「Winnovation勝群多功能展館」所有盈利，在董事長陳武華手心向下的理念初衷，全數捐給公益團體。（圖／記者陳筱惠攝）

「貼近生活，才能創造出更多的可能」陳珈豪說。勝群WIN在自有品牌的基礎下，陳珈豪更是投入更多精力在新產品研發，包含將美感與技術結合的「極細框產品」，已經受到不少豪宅建商青睞。

▲▼ 勝群氣密窗，二代,陳珈豪 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲具備溫度的場域，陳珈豪更是創下「設計師參觀成交率100%」的傲人成績。（圖／記者陳筱惠攝）

對於下一個10年的佈局，從「Winnovation勝群多功能展館」的規劃也能略見一二，館內不僅只有自家產品，更有不少異業合作的影子，消費者進門不再是冷冰冰的建材行，而是具備溫度的場域，陳珈豪更是創下「設計師參觀成交率100%」的傲人成績。

關鍵字：台中建材勝群鋁門窗展館創新產品公益

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