ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

陸敬民／房市現3大「反聖嬰現象」　別當最後一隻白老鼠

▲▼ 高雄新市鎮,楠梓,橋頭,台積電,看屋,看屋照 。（圖／記者張雅雲攝）

▲近年全球氣候到處出現異常，沒想到台灣房市也出現3大反聖嬰現象。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

近年全球氣候到處出現異常，沒想到台灣房市也出現3大反聖嬰現象，包括業者挑釁政府權威、崩盤論成為流量密碼、集資代操房地產死灰復燃，怪象頻傳跌破業界眼鏡。

《地產詹哥老實說》EP212／昔日鬼城房價漲翻「鬼都住不起」！　林口人狂勸：沒耐心不要來

房市最大的反聖嬰現象，最明顯的就是竟然出現少數接待中心挑釁政府權威的「異常」，今年房價持續飆漲，上半年就有極少數業內建商代銷業者或仲介投資客等人士，公然在網路散佈建案公開排隊搶購熱銷影片圖文，刺激產官學和無殼蝸牛族群的敏感神經。

甚至有部份自媒體網紅在YT節目上公然挑釁主管機關打炒房不力被看破手腳，「房價只漲不跌」、「無限QE=通膨=價漲=真理」、「只要入手成本低，隨便買哪都會漲」等似是而非的言論甚囂塵上，但這個其實是很危險的認知。

第二大反聖嬰現象，就是與「房價只漲不跌」相反的「崩盤論」，隨著新青安被祭旗，而崩盤論再度在電視和YT頻道活躍。

因為崩盤論議題本身足夠吸睛，再加上主持人、來賓、直播主等人士在節目上，以近似譁眾取寵的標題和呈現手法，幾乎可和「哄抬炒作」互為極端的負面示範。

▲▼高雄,南部,過年,返鄉,看屋,2房,鳥籠 。（圖／記者張雅雲攝）

▲與「房價只漲不跌」相反的「崩盤論」，隨著新青安被祭旗，崩盤論再度在電視和YT頻道活躍。（示意圖／記者張雅雲攝）

由於崩盤論同樣具有擾亂市場交易秩序、讓民眾產生恐慌性「賣盤」的可能，強烈建議主管機關應該比照「哄抬炒作」這類「不實資訊、讓消費者陷於錯誤」等理由加以規範。

第三大反聖嬰現象，則是集資代操房地產死灰復燃，並已蠢蠢欲動，恐成為賴政府打詐騙的新隱患。

近期北中南出現部分仲介業者或網路社群經營者舉辦「募資」說明會或是「入股」招生會來從事投資、買進、代操、代管等具有「期約獲利」性質的情事，甚至集資「共同成立房地產公司、大家做股東」這種向不特定大眾「集資」用以投資租售、代操代管房地產物件或成立房地產上中下游公司等。

這類的群眾募資或是眾籌的行為，都是疑似踩在政府紅線上，挑動官方敏感神經，很類似過去的龐式騙局，提醒民眾，千萬要留意集資風險，別當最後一隻白老鼠。


►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業
經歷：《自由時報》房地產記者
現職：《住宅週報》社長

《地產詹哥老實說》EP212／昔日鬼城房價漲翻「鬼都住不起」！　林口人狂勸：沒耐心不要來

關鍵字：房市反聖嬰名家專欄崩盤集資代操陸敬民

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

陸敬民／房市現3大「反聖嬰現象」　別當最後一隻白老鼠

近年全球氣候到處出現異常，今年台灣房市也出現業者挑釁政府權威、崩盤論成為流量密碼、集資代操房地產死灰復燃的3大反聖嬰現象，跌破業界眼鏡。

52分鐘前

「愛的迫降」凶宅求售！　價格驚呆網友：房價比鬼還兇

房價不斷走高，現在可能就連凶宅都買不起。一位房仲在臉書社團刊登出售廣告，稱這間凶宅為「愛的迫降故事宅」，開價近2千萬，讓許多網友開了眼界。

2小時前

南部猛男找凶宅！指名「限35歲以下女鬼」：多兇都可以

網路上有句玩笑話為「只要膽夠大，女鬼放產假」，時常被拿來調侃不怕女鬼的人。沒想到，南部一名男網友竟上網徵凶宅，且要求凶宅內的女鬼要35歲以下，讓許多網友看完傻眼。

9小時前

大陸救房市　20城「買房送戶籍」

蘇州、佛山、武漢等多個大陸熱門城市日前均發文，明確購房即可申請落戶。中指研究院監測數據顯示，截至目前，已有超20個大陸城市推出購房落戶政策，住房政策與人口、人才政策相結合正形成趨勢。多位業內人士分析指出，人口、人才持續導入，將為房市提供更多住房需求，同樣利多房市發展。

10小時前

曼哈頓房價跌3％　房源充足變「買家市場」

美國最新報告顯示，因為2024年第二季度的公寓價格下跌且庫存增加，紐約曼哈頓房市正逐漸從賣方市場轉向為買方市場，對於有意入手新屋的潛在買家來說更有利。

11小時前

半日台中地王換人當！　中悅每坪361萬元搶7期地

台中土地交易市場今（5）日先傳出興富發集團高層用個人名義，以總價22.7億餘元購入朝富路惠安段7地號「國光客運」約651坪土地，每坪成交單價達350萬元，平了當年地王價，但僅當了半日地王，再傳出中悅建設以17.5億餘元、每坪單價約361萬元搶進七期。

12小時前

7／23招標截止！台中太平社宅　「永富好室」供160戶

台中社宅準備+1！位於台中太平區的社會住宅「永富好室」統包工程已公開招標，截止時間到本月7月23日，據了解，「永富好室」的完工時間預計是117年，屆時會為台中市再提供160戶單元以滿足民眾居住需求。

12小時前

越南工業地產熱！帶動周遭土地交易　Amata VN預測營收增長20%

在越南上市的工業區開發商安美德（Amata VN） 預計 2024 年收入將增長 15-20%，這主要由於地緣政治衝突和中美貿易戰導致更多外國投資，尤其是來自中國的投資流入越南。

13小時前

新建公寓房價飆漲！東京首度「飆破1億日圓」　獨棟房成熱門選項

日本近年來房價持續成長，最近一份統計更指出，東京都23區新建公寓大樓平均每戶售價已經首度飆破1億日圓，就連全國新建公寓的平均售價也比前一年飆漲15.4%，連續7年刷新最高紀錄，也因此中古公寓大樓成為炙手可熱的入手選項，拋售的賣家相對更容易找到買主。

14小時前

台積受惠區擴大　東高雄新案「封盤不賣了」

若說今年高雄房市最夯的區段，非楠梓、橋頭、左營莫屬，有台積電、橋科等產業議題，工程師買房跟買菜一樣，不過脫離台積電，東高雄買氣外冷內熱，儘管區域以自住客為主，新案一開案就有3000組人馬預約，還屢傳完銷風聲，也有新案乾脆賣到封盤。

14小時前

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

限男租客！房源照房東三點全露意..

南部猛男找凶宅！指名「限35歲..

「愛的迫降」凶宅求售！　價格驚..

「沒沙發還算客廳？」　網曝1物..

大陸救房市　20城買房送戶籍

南彰最大規模醫院動工　白衣天使..

每坪97.7萬元！　台中七期預..

桃園舊城再生5大計畫！ 2地暑..

35K約聘員想新青安「買170..

月租40萬→120萬逼走「熱浪..

ETtoday房產雲

最新新聞more

陸敬民／房市現3大「反聖嬰現象..

「愛的迫降」凶宅求售！　價格驚..

南部猛男找凶宅！指名「限35歲..

大陸救房市　20城買房送戶籍

曼哈頓房價跌3％　房源充足變「..

半日台中地王換人當！　中悅每坪..

台中太平社宅　「永富好室」供1..

越南工業地產熱！Amata V..

新建公寓房價飆漲！東京首度「破..

台積受惠區擴大　東高雄新案「封..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366