陸敬民／房市現3大「反聖嬰現象」　別當最後一隻白老鼠

▲近年全球氣候到處出現異常，沒想到台灣房市也出現3大反聖嬰現象。（示意圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

近年全球氣候到處出現異常，沒想到台灣房市也出現3大反聖嬰現象，包括業者挑釁政府權威、崩盤論成為流量密碼、集資代操房地產死灰復燃，怪象頻傳跌破業界眼鏡。

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房市最大的反聖嬰現象，最明顯的就是竟然出現少數接待中心挑釁政府權威的「異常」，今年房價持續飆漲，上半年就有極少數業內建商代銷業者或仲介投資客等人士，公然在網路散佈建案公開排隊搶購熱銷影片圖文，刺激產官學和無殼蝸牛族群的敏感神經。

甚至有部份自媒體網紅在YT節目上公然挑釁主管機關打炒房不力被看破手腳，「房價只漲不跌」、「無限QE=通膨=價漲=真理」、「只要入手成本低，隨便買哪都會漲」等似是而非的言論甚囂塵上，但這個其實是很危險的認知。

第二大反聖嬰現象，就是與「房價只漲不跌」相反的「崩盤論」，隨著新青安被祭旗，而崩盤論再度在電視和YT頻道活躍。

因為崩盤論議題本身足夠吸睛，再加上主持人、來賓、直播主等人士在節目上，以近似譁眾取寵的標題和呈現手法，幾乎可和「哄抬炒作」互為極端的負面示範。

▲與「房價只漲不跌」相反的「崩盤論」，隨著新青安被祭旗，崩盤論再度在電視和YT頻道活躍。（示意圖／記者張雅雲攝）

由於崩盤論同樣具有擾亂市場交易秩序、讓民眾產生恐慌性「賣盤」的可能，強烈建議主管機關應該比照「哄抬炒作」這類「不實資訊、讓消費者陷於錯誤」等理由加以規範。

第三大反聖嬰現象，則是集資代操房地產死灰復燃，並已蠢蠢欲動，恐成為賴政府打詐騙的新隱患。

近期北中南出現部分仲介業者或網路社群經營者舉辦「募資」說明會或是「入股」招生會來從事投資、買進、代操、代管等具有「期約獲利」性質的情事，甚至集資「共同成立房地產公司、大家做股東」這種向不特定大眾「集資」用以投資租售、代操代管房地產物件或成立房地產上中下游公司等。

這類的群眾募資或是眾籌的行為，都是疑似踩在政府紅線上，挑動官方敏感神經，很類似過去的龐式騙局，提醒民眾，千萬要留意集資風險，別當最後一隻白老鼠。



►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長

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