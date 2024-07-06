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社區物業走智能化管理　電梯大樓導入「機器人收發」

▲▼新建案,智慧建材,送餐機器人,外送櫃,人力缺口,維夫拉克 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲隨著智能服務流行有新建案架設智能外送箱，外送員只要將餐點、包裹、信件放在指定的櫃位，住戶拿走後還會紫外線消毒。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

部分社區為因應潮流變化與未來人力的缺口，採取新式智能管理，比如社區外送消毒櫃、指紋或聲控、臉部的生物辨識系統來管制門禁，近期也有業者推出智慧收送電梯機器人，使用在電梯大樓。

《地產詹哥老實說》EP211／浴廁裝修眉角多　設計師：消費者最在意這3點

台灣品牌維夫拉克WAFERLOCK與全球機器人服務業者KEENON Robotics宣布達成國際策略合作夥伴關係，發表對飯店業者專屬的智慧收送電梯機器人、迎賓送餐機器人、送餐機器人、行李運送機器人、清潔機器人。

▲▼新建案,智慧建材,送餐機器人,外送櫃,人力缺口,維夫拉克 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲專為電梯大樓設計的智慧收送電梯機器人（左二），具備無人陪同自行搭乘電梯、自主導航至精準位置、物品安全且封閉式配送功能。（圖／記者陳筱惠攝）

不過這項商機，也被營建業者看上，專為電梯大樓設計的智慧收送電梯機器人，具備無人陪同自行搭乘電梯、自主導航至精準位置、物品安全且封閉式配送、可獨立存取、自動開門和通風系統、以及最新混合立體視覺與雷射導航技術。

大台中不動產開發商業同業公會理事長王至亮表示：「這項技術讓我們看到建案智能化的管理契機，這樣不僅可以解決缺工請不到服務人員的問題，也會是未來社區管理的趨勢。」

維夫拉克WAFERLOCK 董事長連智民也表示：「最初考量到旅館住宿業智慧化與人力短缺問題，通過讓機器人處理重複性工作和代步事務，能夠使服務人員專注於提升客戶體驗與服務品質。」不過沒想到電梯收送機器人飯店方面接受度高，就連住宅方面也已多家建商簽約採用。

▲▼新建案,智慧建材,送餐機器人,外送櫃,人力缺口,維夫拉克 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲有越來越多社區為因應潮流變化與未來人力的缺口，採取新式智能管理。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，隨著近年集合式住宅增加，近期也出現不少華廈、公寓型建案，這類主打低公設的小品建案也逐漸增加。隨著智能服務流行，如因疫情興盛的外送業，也有業者架設智能外送箱，外送員只要將餐點、包裹、信件放在指定的櫃位，住戶拿走後還會紫外線消毒，也是頗受新建案青睞。

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關鍵字：智能管理智慧服務營建業機器人社區管理

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