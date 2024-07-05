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每坪97.7萬元！　台中七期預售豪宅刷新房價紀錄

▲▼ 七期,台中,豪宅,開幕,寶輝建設,誠品生活,土地,寶璽建設,推案,預售屋, 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲七期豪宅新案「寶輝101 Theater South」高樓層以單價97.7萬元成交，改寫預售最高價。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據最新數據顯示，七期豪宅新案「寶輝101 Theater South」高樓層以單價97.7萬元成交，不只改寫預售屋單價天花板，同時也為房價長期陷入盤整的七期討回公道！信義房屋專家認為，建商除了改採標配規劃，也藉國際建築師為新案增添亮點，在總價相當的情況下，自然更具吸引力。

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位於市政北二路、河南路口的寶輝新案「101 Theater South」，建築樓高28層，產品規劃50坪、70坪，上半年才開案，25樓戶快速以總價8228萬元交易，扣除車位坪數、總價後，每坪單價高的97.7萬元，直接打破七期豪宅天花板。

▲▼遠雄琉蘊基地，波特曼汽車旅館 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲遠雄建設去年9月推出的「遠雄琉蘊」，也傳出傳銷售捷報累計揭露169筆交易，其中6筆賣破9字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

除此之外，遠雄建設去年9月推出的「遠雄琉蘊」，也傳出銷售捷報，該案產品規劃3~4房、33~45坪，累計揭露169筆交易，其中6筆賣破9字頭，包括頂樓3戶，分別以每坪單價95.75萬元、95.13萬元、94.42萬元交易，總價分別來到4415萬、3799萬、3654萬元。

信義房屋七期重劃店店長楊奕德觀察：「過去一年七期市政中心新案充斥小坪數宅，單價也一路衝到8字頭高價，當小宅到達滿足點後，中大坪數產品在市場反而更為出線。」

▲▼聯聚玉衡大廈基地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲未來還有豪宅一哥位於市政北七路的超級大案「聯聚玉衡大廈」要以中坪數加入戰局。（圖／記者陳筱惠攝）

楊奕德進一步分析，以「遠雄琉蘊」來說，產品規劃偏向自住主流，雖然單價高昂，但總價多能控制在4000萬元以下，刺激創價的可能性。高價市場的「101 Theater South」，競品多是百坪以上的中古豪宅，建商除改採標配規劃，在總價相當的情況下，自然更具吸引力。

未來還有豪宅一哥位於市政北七路的超級大案「聯聚玉衡大廈」要以中坪數加入戰局，而業界預估，該案中高樓價格將有望在突破目前最高價。

在地仲介廖香婷則表示：「過去一段時間，開發飽和的七期僅零星個案點火，整體房價表現並不如外圍的新興重劃區，近期預售屋中、小坪數產品一起走高，反倒是還給七期房市公道！」

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關鍵字：台中房市七期豪宅寶輝101TheaterSouth遠雄琉蘊房價回暖

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