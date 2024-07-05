35K約聘員想新青安「上車1700萬房」　全場傻了：打錯數字？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者曾筠淇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新青安政策掀起購屋熱潮，不少無自有住宅的青年紛紛上車。有網友求問，月薪35K約聘人員，能否用新青安貸款8成買1700萬的房子，已經有頭期款，只是擔心貸不過，引發眾議。對此，信義專家直言難以相信，畢竟試算下來，月還款高達5萬2左右，除非有額外援助，才有可能以另外加保人的方式通過申貸。

有網友在「買房知識家」求問，「請問政府約聘，月薪3萬5左右，這樣能用新青安貸款8成買1700萬的房子嗎？頭期款有，擔心銀行不給貸。」貼文引發眾議，不少人紛紛傻眼，「貸款八成，月薪只有3萬5，每月繳貸款月薪全部梭哈也繳不起」、「又一個頭殼不清的人，三個3萬5的薪水都可能付不起」、「是不是打錯數字了」、「我弟薪水跟你一樣，買820萬的房子都差點不給過了，你的情況可能更糟。」

不過，原PO就在留言處透露父母會幫忙，便有網友分享，「我收入3萬左右，用新青安貸4.5成，我不想一個月繳太多，所以身上只留一些預備金，其餘的全投頭期款」、「父母有能力幫忙，頭期款多付點，降低貸款成數不是更好？」「那就貸款成數少一點，自備款多一點」、「如果頭款有1200，貸款500那肯定買得到。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德試算，若房子1700萬，貸8成約1360萬，以年限30年、2.2%利率來算，一個月要繳將近5萬2房貸，3萬5的收入是肯定算不過的，有點難以相信是不是報錯房價。但若父母支援的金額足夠，那就是加保人才有辦法強力過件，不過他建議還是考慮清楚，看是增加收入或另找物件。