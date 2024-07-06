新北首購族搶新青安宅　1區熱門路段霸榜一半

▲今年新北市實價登錄交易中，符合首購族預算1000至1200萬元的10大熱門路段，淡水區就有5路段上榜。（圖／業者提供）

記者陳意雯／台北報導

新青安貸款額度上限為1000萬元，因此許多首購族將買房預算定在1200萬元內。房仲業者統計，今年新北市實價登錄交易中，符合首購族預算1000至1200萬元的10大熱門路段，淡水區就有5路段上榜，其中最受歡迎的是沙崙路二段。專家分析，淡水區成交單價落在2、3字頭，且能買到2房以上的新成屋，因此吸引不少首購族入手。

根據台灣房屋集團趨勢中心統計顯示，今年新北市實價登錄交易的前10名熱門路段中，除淡水區外，五股有2個路段上榜，中和、新莊、八里區也各有1個路段上榜。台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，以1200萬元的預算在台北市購屋選擇有限，首購族多數選擇退而求其次，轉往蛋白區的淡水、五股等地。

台灣房屋洲子洋新五加盟店店東黃韻桓表示，五股區低總價交易熱門路段的新城六路和新五路二段位於洲子洋重劃區內，現在建商推出的預售案和新成屋，開價落在每坪52至60萬元左右，但部分屋齡10年內的社區仍有4字頭，與鄰近的三重、蘆洲、新莊等地電梯大樓的6至8字頭相比，房價相對親民。

第一建經研究中心副理張菱育提醒，新青安房貸的寬限期延長至5年，採「先甘後苦」的付款方式。以貸款1000萬元、40年期、本息攤還為例，前5年每月繳約1.5萬元房貸，但一旦寬限期結束，每月還款金額將達近3.5萬元，壓力瞬間翻倍。

張菱育表示，政府為避免人頭戶使用新青安房貸，已規定每人一生僅有一次貸款機會。因此，民眾在申請貸款前，不僅需評估每月還款能力，也要謹慎使用這「一生一次」的機會。

▼台灣房屋洲子洋新五加盟店店東黃韻桓表示，五股區低總價交易熱門路段的新城六路和新五路二段，皆位於洲子洋重劃區內。（圖／業者提供）