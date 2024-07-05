大陸救房市　20城「買房送戶籍」





▲蘇州、佛山、武漢等多個大陸熱門城市日前均發文，明確購房即可申請落戶。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

蘇州、佛山、武漢等多個大陸熱門城市日前均發文，明確購房即可申請落戶。中指研究院監測數據顯示，截至目前，已有超20個大陸城市推出購房落戶政策，住房政策與人口、人才政策相結合正形成趨勢。多位業內人士分析指出，人口、人才持續導入，將為房市提供更多住房需求，同樣利多房市發展。

據《每日經濟新聞》報導，購房即可落戶已成為新一輪房市調整的主要措施。杭州在5月9日發布的房市新政中提到，「優化積分落戶政策，在杭州市取得合法產權住房的非本市戶籍人員，可申請落戶」；兩天後，南京5月11日跟進提出，「進一步放寬落戶條件，在本市擁有合法穩定住所且實際居住的非南京戶籍人員，可以直接辦理落戶」。

最新政策的出台則是來到蘇州。蘇州本月25日發布通知，明確在蘇州行政區域內實際居住的非蘇州戶籍人員，符合擁有該市合法產權住房、購買該市新建商品住房且完成網簽備案條件之一的，可以申請戶口（戶籍）遷入擁有或者購買的住房，其配偶、未婚子女、父母可以申請辦理戶口隨遷。

在大陸戶口不但與就業有關，還牽涉到諸多的公共福利，因此不少人都渴望得到大城市的戶口。中指研究院監測數據顯示，近幾年有超20個城市出台購房即可申請落戶政策，包括杭州、南京、武漢、蘇州等核心二線城市以及金華、駐馬店、克拉瑪依等三四線城市。

中原地產首席分析師張大偉表示，短期只要房地產市場活躍，中國官方就不會再推出政策，但一旦市場再次下行，限購寬鬆、戶籍寬鬆力度會更大，截至目前，中國全國還剩下四個一線城市、天津及海南等地，尚未完全落地買房送戶口政策。

易居研究院研究總監嚴躍進分析，一方面，戶籍政策本身就是在新型城鎮化下要求各地推行；另一方面，近兩年各地營商環境優化，為吸引更多年輕人進入城市，落戶政策愈來愈寬鬆，「但對一線城市而言，戶籍政策放鬆不會僅以買房這一簡單方式（來落地）。」