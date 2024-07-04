桃園舊城再生5大計畫！ 2地暑假動工　加速都市更新

▲桃園舊城區現況風貌。（圖／桃園市都市發展局提供）

記者陳致平／桃園報導

桃園市長張善政日前主持市政會議時表示，隨著新城區的發展，市府同樣關注舊城區環境議題，跨局處「未來城市空間發展會報」去年正式啟動「桃園舊城再生計畫」，已研擬多項都市改造計畫，促使舊城區街廓得以加速都市更新。

張善政表示，接下來幾個月將陸續開工，桃園舊城區將很快以嶄新面貌與市民相見。張善政指出，市府針對桃園舊市區提出五大計畫，其中「景福宮周邊街區歷史人文計畫」及「民權路成功路藝文特區生活通學步道」兩項計畫，將於7、8月陸續動工。

▲桃園投入7700萬改造景福宮周邊街區環境，屆時往來遊客到訪桃園，得以感受舊城區獨特的風華。（圖／桃園市新聞處提供）

張善政補充，中正路舊街、東門溪及成功路等3項改造計畫，也正在評估、設計中。中壢舊市區三項優先辦理的改造計畫也在持續推進，張善政表示，「博愛路-康樂路歷史人文通學步道」預計今年底、明年初可以完工，「中正公園串連仁海宮」、「復興路重塑」等計畫也有重大進展。

此外，桃園市府將提出龍岡舊市區整體再造計畫，讓這個充滿異國文化特色的區域有更亮麗、宜居的面貌。



張善政強調，市府一直依循市民的回饋與寶貴建議研議相關改善措施，團隊在推動各項計畫的同時，也相當重視實施後市民給予的反饋，也歡迎友透過近期辦理的里長基層座談會、1999市民服務專線，以及LINE官方帳號等多元溝通管道，提供市政建議。