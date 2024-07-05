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曼哈頓房價跌3％　房源充足變「買家市場」

▲▼房產,房子,房屋,房地產,仲介。（示意圖／Pixabay）

▲曼哈頓房源充足。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

美國最新報告顯示，因為2024年第二季度的公寓價格下跌且庫存增加，紐約曼哈頓房市正逐漸從賣方市場轉向為買方市場，對於有意入手新屋的潛在買家來說更有利。

根據「Douglas Elliman和Miller Samuel」報告，曼哈頓的平均房地產銷售價格下跌了3％，來到略高於200萬美元（約新台幣6518萬元）的位置。中價位價格下降了2％，至120萬美元（約新台幣3911萬元），而豪華公寓的價格則是超過一年來首次下降。

價格下降的原因主要是出售的公寓庫存增加，這些公寓的銷售時間也變長。根據Miller Samuel執行長米勒「Jonathan Miller」的說法，目前曼哈頓有超過8000套公寓在出售，高於10年平均值約7000套。

根據「Brown Harris Stevens」的資料，曼哈頓現在有9.8個月的公寓供應量，代表在沒有新房源上市的情況下，需要9.8個月才能賣完市場上的所有公寓。報告指出，「任何超過6個月的房源數告訴我們供應過多，現在處於買方市場。」

曼哈頓價格下降和未售出公寓數量增加的情況與全國房地產形勢形成鮮明對比，全國持續緊張的供應繼續保持價格高漲。經紀人和房地產分析師表示，疫情後曼哈頓的強勁價格變得難以持續，買賣雙方最終在更高的利率環境中妥協。

「買賣雙方的決心正在減弱」米勒表示，「在某個時候，他們只能等這麼久，直到他們覺得必須行動為止。」隨著買賣雙方期望之間的差距縮小，更多交易正在完成。報告指出，第二季度的銷售量為2609筆，比去年同期增長了12％。這標誌著兩年來首次銷售反彈。

曼哈頓的高租金也繼續推升了房屋銷售，5月份的平均公寓租金仍然超過每月5100美元（約新台幣16.6萬元），而租金往往在夏末上漲。許多等待銷售市場穩定的潛在買家最終決定購買，希望利率能在2024年底或2025年初開始下降。

米勒表示，「如果人們在觀望，高租金可能幫助推動他們進入銷售市場。」

儘管如此，抵押貸款利率對曼哈頓房地產的影響比全國其他地區更小，因為曼哈頓的大多數交易都是現金交易。第二季度，62％的交易是全現金交易。

雖然曼哈頓房地產市場的所有部分的價格都在下跌，但高階市場是最弱的，因為富人們在選舉的不確定性結束後才會進行購買。根據Miller Samuel的資料，第二季度豪華市場（或市場頂端10％）的中位銷售價格下降了11％，豪華公寓的上市庫存激增了22％。

「對於高階市場，這種疲軟可能是一個趨勢的開始，也可能只是拋棄式事件，」Miller說。「我們需要看看下半年會發生什麼。」

關鍵字：曼哈頓房地產北美要聞

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