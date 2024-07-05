台積受惠區擴大　東高雄新案「封盤不賣了」

▲東高雄區域以自住客為主，有新案一開案就有3000組人馬預約。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

若說今年高雄房市最夯的區段，非楠梓、橋頭、左營莫屬，有台積電、橋科等產業議題，工程師買房跟買菜一樣，不過脫離台積電，東高雄買氣外冷內熱，儘管區域以自住客為主，新案一開案就有3000組人馬預約，還屢傳完銷風聲，也有新案乾脆賣到封盤。

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台積電楠梓廠2025年即將量產，工程師陸續南漂購屋，像是楠梓、橋頭、左營等北高購屋熱區，產業利多不斷，新案還沒開盤，就一堆預約客搶著去排隊看屋，民眾還要靠關係才能搶進早鳥看屋名單，就有置產客坦言，現在不是關心價格，是擔心買不買得到的問題，連買房都要早點去搶。

連以往不是台積主要受惠區的東高雄，都出現新案賣太快，甚至直接封盤。6月開案的「綠廳苑」位於東高雄文山生活圈，就有3000組預約客排隊等看屋。

代銷私下透露，有不少置產客想透過關係擠進第一批看屋名單，仍採依序通知，並提醒民眾，不要在未經授權平台預約，以免遭到詐騙。據了解，該案均價46萬元，代銷指出，市場一直傳出完銷風聲，實際還在銷售中。

▲東高雄鳳山、三民、苓雅等區，擁人口紅利，本來就有強力購屋需求。（示意圖／記者張雅雲攝）

而「百達鳳邸」也因銷售速度超過預期，傳出封盤，該案也是鳳山目前住宅最貴預售案，成交價達45.1萬元，創區域新高。「艾美首賦」位於文山特區，之前也因銷售速度過快，傳出封盤，目前可售戶也不多，均價達42萬元。

「微笑首馥」同樣位於東高雄建國一路，每坪開價43~47萬元，松益發總經理解智贏表示，來人購屋的狀況比預期更好一些，據了解，由於採自備款5%、工程期0付款，買氣相當踴躍。

鼎盛國際總經理蘇永貴表示，東高雄鳳山、三民、苓雅等區，擁人口紅利，加上開發早，生活機能相當發達，可建地不多，本來就有強力購屋需求。

近年又有衛武營國家藝術文化中心，以及空中鳳城、三井LaLaport商場、捷運黃線等多項建設，「不少區域客認同感很高，換屋也搬不走，帶動不少新案一開盤，銷售速度都超乎預期。」

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