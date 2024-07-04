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南彰最大規模醫院動工　白衣天使護盤帶動房價強勢

▲▼南彰化,員榮總院,醫護買盤,房市,醫療商圈,國雄,坤悅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南彰化的員榮總院位在台76線林厝交流道出口處，預計成為南彰化最大醫院。（圖／員榮醫院總院提供）

記者陳筱惠／台中報導

醫療院所進駐成為商圈發展動力之一，其中醫護就業人口紅利也成為周邊房市買盤主力，南彰化的員榮總院位在台76線林厝交流道出口處，臨近即將通車的東彰快速道路，與員林大道184重劃區相距僅數分鐘車程，區內新案如國雄、坤悅早已摩拳擦掌迎接醫護買盤移駐。

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南彰化的員榮總院位在台76線林厝交流道出口處，員榮醫院總院長張克士在動土現場表示：「彰化縣26鄉鎮有15鄉鎮沒有醫院，員林以南幾乎倒光，員榮醫療體系願在醫療資源不足地區承擔治療病患的重責大任。新建築將導入最新智慧科技與環境永續ESG做法，並朝準醫學中心等級邁進，未來員榮總床數可達800床，預計3年半後落成啟用。」

▲▼南彰化,員榮總院,醫護買盤,房市,醫療商圈,國雄,坤悅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲員榮總院朝準醫學中心等級邁進，未來員榮總床數可達800床，預計3年半後落成啟用。（圖／記者陳筱惠攝）

永義房屋員林大道欣勝加盟店邱鴻凱表示：「南彰化以員林為主，目前除了員林基督教醫院之外，就是員榮體系最大，員林過去已完銷的個案中也有許多醫療買盤，兩大體系醫療人員也會有調派的居住需求，因此，目前像是184重劃區新成屋雖多，但仍供不應求。」

目前市場行情走揚，大樓產品以2~3房為主流，新成屋部分總價行情2房已來到900多萬元、3房1200萬元，甚至電梯公寓價格也都有明顯漲勢。

▲▼南彰化,員榮總院,醫護買盤,房市,醫療商圈,國雄,坤悅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼員林區內新案如國雄、坤悅早已摩拳擦掌迎接醫護買盤移駐。（圖／記者陳筱惠攝）

▲▼南彰化,員榮總院,醫護買盤,房市,醫療商圈,國雄,坤悅 。（圖／記者陳筱惠攝）

醫療商圈對房市的帶動，從台中來觀察，中國醫藥大學與中山醫大近年預售新案都出現因醫護買盤支持而銷售熱度不減，如「鼎泰森美圖」成交均價約48萬元，最高價格約53萬元。靠近中山醫大的大慶生活圈因首發案「惠宇拾山」6字頭打底，後續「鉅虹天麗」高標成交價格已站上72萬元大關。

另外就是北屯區「台中市老人復健綜合醫療園區」，投資金額高達157億元投資被業界稱為百億市醫園區，粗估可創造數千個醫護就業人口，周邊住房需求大增而成為預售新案的剛需。

區域預售新案豐邑「太原YES」平均成交單價站上每坪50.19萬元，高樓層戶別更出現58萬以上成交。連帶效應下鄰近的廍子、十期重劃區行情走揚，富宇建設十期新案也因此詢問度相當高。

▲▼南彰化,員榮總院,醫護買盤,房市,醫療商圈,國雄,坤悅 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲中台灣開發中醫療園區一覽表。

台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章指出：「中部醫療城聲名遠播，吸引醫學菁英份子移入就學、就職，成為醫學城周邊商圈、房市發展的有利支撐，高收入的醫護人員居住需求也成為房市有力支撐，不過未來房市端看自住與長期置產客，地段機能的條件亦顯得格外重要。」

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關鍵字：南彰化員榮總院醫護買盤房市醫療商圈

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