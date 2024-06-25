收催繳水費簡訊！他「1動作」慘噴6萬　台水揪2關鍵說明

▲現代人生活忙碌，一不小心就會忘記繳納水電費。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

近期有位詹姓民眾收到詐騙集團假冒「台灣自來水公司」名義發送催繳水費的簡訊，以「水費395元逾期未繳，將終止供水」為由，要求立即支付欠款，簡訊中附有不明短網址連結，點擊連結後會開啟幾可亂真的釣魚網頁，民眾依指示操作填寫信用卡資料繳費，卻個資外洩慘遭盜刷新臺幣6萬元。

刑事局表示，無獨有偶，詐騙集團亦有假冒台電公司名義發送電費未繳提醒簡訊，釣魚簡訊詐騙手法，如出一轍。台水、台電公司配合數位發展部推行「111短碼簡訊」政策，自今年1月起，已統一由政府專屬簡訊平台發送短碼「111」簡訊，呼籲民眾認明「111」才是官方簡訊來源。

▲警方呼籲民眾認明「111」才是官方簡訊來源。（圖／刑事局提供）

台水強調，「催繳簡訊」不會提供任何短網址連結，民眾若接獲任何可疑簡訊（陌生電話、+63等國際碼），請務必提高警覺。台電說明，台電已統一透過數位發展部開發的111政府專屬短碼簡訊平台發送「電費未繳提醒簡訊」，截止5月底已發送超過200萬則，發訊號碼皆顯示為111，內容僅提醒民眾未繳電費的電號及月份，不會提供任何連結，亦不會由簡訊內連結導向繳費畫面。

台水公司積極配合數位發展部推行111短碼簡訊政策，請民眾認明政府專屬簡訊發送短碼111，以分辨假冒政府機關的簡訊。針對近期詐騙簡訊，台電已通報內政部警政署165全民防騙網，提醒民眾若接獲任何可疑簡訊，可撥打台電24小時客服專線1911或165反詐騙專線詢問。

刑事局提醒，民眾若收到任何形式的通知，聲稱水費、電費未繳，請向台水、台電帳單上所列服務所、營運所電話或客服專線查證，民眾如有詐騙疑義也可撥打「165」反詐騙專線、或是上「內政部警政署165全民防騙網站」教學設定，攔截詐騙簡訊。若不慎上當遭詐騙，請立即撥打165專線，並到警察機關報案，尋求協助。

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