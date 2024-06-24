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邱復生涉財報不實遭約談　台開發4大聲明

▲檢調約談台開前董事長邱復生、副總鄭綺麗等人。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼台開今（22）日舉行股東會，會後董事長邱復生、總經理邱于芸一同接受媒體採訪。（圖／台開提供）

▲台開前董事長邱復生（左）遭檢調約談。（圖／業者提供）

記者項瀚／台北報導

台開公司涉嫌違反《證交法》財報不實等罪，今（24日）檢調約談前董事長邱復生、副總鄭綺麗等人。對此，台開發表4大聲明回應。

《地產詹哥老實說》EP210／房貸聰明理財　內行傳授：寬限期無上限、科目四成數不受限

因接連跳票又交不出財報而下市的台灣土地開發公司，被檢調查出，疑似在2020年財務吃緊時，透過民間借貸2億多元，再以「不動產買賣」的名義美化債務，涉嫌違反《證交法》財報不實等罪。

台北地檢署24日指揮調查局兵分6路搜索，約談前董事長邱復生、副總鄭綺麗及相關財會人員等6人到案說明，同時釐清相關借款資金流向。

對此，台開公司發布4大聲明：

一、針對檢調調查，公司尊重亦將全力配合。

二、已將相關資料，移交檢調單位查察。

三、台開稍早亦已針對有關事項向檢察官提出告訴，靜候檢調調查。

四、不乏媒體報導與事實相左，盼外界勿多做渲染與揣測。

回顧台開公司，其成立於1964年，主要業務是土地開發與建設，曾協助政府主導的多項開發案，1999年上市時股票代號2841，之後官股釋出，曾任TVBS董事長的邱復生當選民營後首任董事長，但在2020年間，台開爆出跳票、拒往等財務危機。

台開股價持續重跌，加上會計師的查核報告出具「繼續經營有重大不確定」等意見，台開無法申報財報，雖2021年改選邱復生女兒邱于芸當董事長，邱復生改任集團總裁，卻又爆發新舊團隊之爭，到2022年6月27日，台開累計跳票31張，金額超過新台幣4億元，最終在8月4日被迫下市終止交易。

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關鍵字：台開檢調邱復生證交法財報不實下市

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