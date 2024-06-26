跟輝達當鄰居　「85大樓」1張辦公桌飆史上新高租金紀錄

▲「85大樓」商辦區出現最高單坪租金達4132元，創有實登以來商辦單坪租金新高。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）進駐高雄軟體園區周邊，根據實登公布，商辦租金跟著水漲船高，今年「85大樓」商辦區出現最高單坪租金達4132元，創實登以來新高，信義房屋專家表示，微型商辦才讓單價衝高。

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輝達（NVIDIA）AI算力中心確定落腳高雄軟體園區，不過早在去年底輝達就在高軟內設立AI超級電腦「Taipei-1」，周邊商辦身價跟著水漲船高。

▲高雄地標「85大樓」也因鄰近高軟，商辦詢問度大增。（圖／記者張雅雲攝）

根據租賃實登顯示，高雄地標「85大樓」內商辦，僅租1辦公桌，月租金2500元，坪數0.6坪，換算單坪4132元，不但是亞灣今年商辦單坪租金最高，也創高雄有實登以來，商辦大樓租金單價歷史新高。

亞灣租金次高的商辦「百立中山金融大廈」，位於四維路，月租金2000元，租客也是租下0.6坪辦公桌，換算單坪租金3306元，單價再攀該棟租金歷史新高。

▲今年亞灣商辦單坪租金TOP3。（ETtoday製表）

經濟部產業園區管理局表示，目前高軟一期空間已飽和。新租客只能往周邊找商辦，信義房屋亞洲新灣店專員張建明分析，不少業者搶著卡位當「輝達鄰居」，外商偏好具高雄港、愛河景觀，或鄰近捷運站的商辦，租金行情容易拉高。

疫情前亞灣商辦單坪租金約落在400~600元，疫情後逐漸上漲，輝達進駐後，高軟附近景觀商辦，如「曼哈頓」、「領航」、「領袖」，單坪租金可到800~1000元。

▲商辦「百立中山金融大廈」，位於四維路，單坪租金最高3306元。（圖／記者張雅雲攝）

「85大樓」西側具港灣景觀，整棟單坪租金行情落在600~800元，張建明表示，該棟以及周邊商辦也有業者規劃商務中心或共享辦公室，提供客製化租賃與彈性使用空間，一舉衝高單坪租金行情。

住商不動產亞洲新灣區加盟店長江炳賞表示，「85大樓」內微型商辦有增多的趨勢，透過調整租賃面積，雖然單價衝高，但月租金總價還在承租方可接受範圍，也吸引中小企業試水設新點、不需要整層空間的新創業者等進駐。

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