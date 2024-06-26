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電商服飾力拓線下門店　年斥360萬重返勤美商圈

▲▼ life8,實體店面 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲電商服飾品牌「Life8」原在公益路上的大型角店收攤後，以月租30萬元代價再開回勤美商圈。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

電商服飾品牌「Life8」原在公益路上的大型角店，在2019年中因租約到期撤點，時隔5年後再回歸實體店，以月租30萬元代價開回勤美商圈，信義房屋專家表示，隨著電商企業壯大仍須實體店展示，節省不少廣告費用。

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電商服飾品牌「Life8」原在公益路上的大型角店，如今由「CAFE!N」招牌高掛，而「Life8」睽違5年，再重回勤美商圈懷抱，選在中興街上展店。

此次選點位置為草悟道百坪住宅「百達馥麗」僅隔一條馬路的5層樓透天，該透天最初為「百達馥麗」的接待會館，2022年由彰化鞋業製造商以1.8億元拿下，該5層樓透天總面積212.31坪、土地約70坪。

▲▼ cafain公益路。（圖／記者陳筱惠攝）

▲電商服飾品牌「Life8」原在公益路上的大型角店由「CAFE!N」接手。（圖／記者陳筱惠攝）

以「Life8」簽下7年長約，月租金由30萬元含稅價簽約5年，直到最後2年才調漲為31.5萬元，以屋主1.8億元總價計算，投報率不多不少剛剛好是2%。

信義房屋公益忠明店副店長曾志凱直言：「勤美商圈廣告效應夠，近期品牌行銷、新品店面會從電商轉戰實體，就會插旗熱鬧商圈，節約廣告費用，以該品牌來說，2019年後可看出實體店面鋪設點都是百貨商場，此次重回街邊店，應是企業佈局緣故。」

「Life8」母公司米斯特3月份才由興櫃轉上櫃公司，連續5年營收、獲利皆創新高，從五分埔發跡，從批發到自創品牌，再從電商跨足實體，線上線下的結合，讓該公司表現亮眼。

▲▼ life8,實體店面 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「Life8」新街邊店雖然非勤美商圈核心，但對面就是陸續交屋的豪宅建案「勤美之森」與將開幕的「勤美洲際酒店」。（圖／記者陳筱惠攝）

西區勤美商圈旁有豪宅、有住戶、有商辦，且商圈已經成熟，即便是平日也可支撐消費人潮，21世紀不動產資深經理沈政興說：「該品牌展收店堪稱相當幸運，2019年7月左右該品牌公益路店面因租約到期而收攤，同年底就爆發新冠疫情，連原址都等了4年才有網美咖啡店承租，如今再戰勤美商圈，新店雖然非勤美商圈核心，但對面就是陸續交屋的豪宅建案『勤美之森』與將開幕的『勤美洲際酒店』，未來人流有望引導至該處。」

另外「勤美之森」目前銷售率已近8成，自第二季開始進入交屋旺季，下半年，隨著「勤美之森」高樓層精華保留戶將逐步釋出，成交單價可望創新高，據了解，「勤美之森二期」有望在下半年推出，且產品規劃走中小坪數，全案備受市場矚目。

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關鍵字：電商實體店面品牌展示勤美商圈Life8租金

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