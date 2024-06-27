新青安加速市場缺貨　李文造：年底前沒有跌價的跡象

▲長虹建設董事長李文造認為，下半年房市維持價量齊揚格局。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「下半年維持價量齊揚！」長虹建設董事長李文造在股東會後受訪表示，新青安政策出發點良善，但使成屋出現缺貨現象，反倒推升房價，且先前央行調控房市效果也相當有限，打房已「打無可打」，建議應依循自由市場機制，房價一直漲總會停的，推出政策反而可能造成反效果。

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針對下半年房市，李文造預測，「價量齊揚至少到年底，明年則不敢預測，但到年底以前都沒有跌價的跡象。」而造成價格上漲的因素很多，除反應通膨、游資多，市場供需也是一大主因。

有關近期討論最熱的新青安，李文造說，新青安的政策出發點是良善的，但沒想到反而推升房市，雖然該政策與預售無關，主要影響成屋，但使用新青安的人數占比高，許多成屋賣光光，市場出現缺貨現象。

李文造認為，政府調控房市的效果有限，像先前祭出的第二戶限貸也預估影響不大，央行打房已「打無可打」，建議應依循自由市場機制，房價一直漲總會停的，有時推出相關政策，反而造成反效果，更帶動買氣。

另外有關未來碳費議題，李文造說：「其實現在建商的售價早已提前反映，之後正式上路後，不認為會再反映一次。」

長虹今（27日）召開股東會，承認2023年營收98億元，年增率近13%，稅後淨利18.4億元，EPS（每股純益）為6.32元，低於前年9.82元。但會中通過大方配發5.5元現金股利，與去年水準相當。

長虹去年業績來源，主要認列新莊「長虹PARK32」37億元、「長虹豐匯商科大樓」40億元、新莊「長虹閲莊」12億元、文山「政大首席」8億元、以及營造工程收入4億元等等。

▲長虹去年業績來源包括「長虹豐匯商科大樓」完工入帳。（圖／記者項瀚攝）

展望今年，長虹將有5大案完工入帳，包括台中「長虹天擎」與「長虹天韻」、南港「長虹詠吉」、新店「央泱長虹」、信義「松德長虹」，已全數完銷，合計總銷達180億元，今年有望賺進1個股本。

至於今年新推案，長虹一口氣推4大新案，合計總銷將上看270億元，創公司單年度最大量，包括龜山「長虹詠序」總銷120億元、林口「雲創科技大樓」33億元、林口「長虹天聚」75億元、台中梧棲「長虹天籟」42億元。

李文造表示，長虹比較保守，雖然市場很熱，但不會刻意選在哪一年度重押，公司已取得建照個案達11筆，總銷達720億元，將分批推出。

至於購地計畫，李文造說，當前市場住宅比商用不動產更熱銷，未來購地主要瞄準住宅地，但中南部因為較不熟悉，因此仍以北台灣為主，像先前才剛購入林口土地。

▲長虹預計今年有5大案完工入帳，總銷上看180億元。（表／記者項瀚製）

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