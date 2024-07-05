新建公寓房價飆漲！東京首度「飆破1億日圓」　獨棟房成熱門選項

▲日本東京都23區新建公寓大樓每戶平均售價，首度飆破1億日圓。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本近年來房價持續成長，最近一份統計更指出，東京都23區新建公寓大樓平均每戶售價已經首度飆破1億日圓，就連全國新建公寓的平均售價也比前一年飆漲15.4%，連續7年刷新最高紀錄，也因此中古公寓大樓成為炙手可熱的入手選項，拋售的賣家相對更容易找到買主。

根據日媒《Money Post》，日本近年來房價持續上漲，這種現象不僅侷限在東京，全國各地皆普遍呈現此現象。不動產經濟研究所針對去年新建公寓大樓的平均價格進行統計，結果顯示東京都23區新建公寓平均售價已經達到1億1483萬日圓（約新台幣2316萬元），首度飆破1億日圓。

至於日本全國平均的新建公寓大樓平均售價也達到5911萬日圓（約新台幣1192萬元），比起前一年還要上漲15.4%，連續7年更新最高紀錄。

分析指出，隨著新建公寓大樓的售價持續上漲，導致想要買房的民眾不容易入手，因此中古公寓大樓的市場需求量相對跟著提升，對於想要脫手公寓大樓的賣家而言，要尋找買家並非難事，而對於想要買房的民眾而言，無論是新建、亦或中古公寓，無非面臨較為嚴峻的情況。

因此，想要擺脫「無殼蝸牛」身分的買家，便將目標轉移至獨棟房屋，也就是日文俗稱的「一戶建」。

報導指出，新建獨棟房屋的銷售狀況於2022至2023年走向低迷，其中蓋在郊區的獨棟房屋更因此賣不出去，導致其房價不斷下跌，因此對於想要購屋住一輩子、而非脫手投資的人而言，新建獨棟房屋售價下跌無非是購屋的好時機。

然而，以獨棟房屋而言，其作為建築物的價值相對會減少，尤其是木造的獨棟房屋，若屋齡過了22至25年，其價值更會跌到趨近於零。因此報導建議，若是想要尋找價值較高的獨棟房屋，必須選擇地價較高的獨棟房屋。