想做開放式衣櫃「省裝潢錢」　網點出2問題：多這個錢絕對值得

▲開放式衣櫃有什麼缺點？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

近日有網友發文透露，他因為要裝潢新家，所以就很猶豫要不要把衣櫃改成開放式，好降低裝潢費用，開放式會有什麼缺點嗎？貼文曝光後，底下網友點出2問題，「超級多灰塵」、「要很勤勞整理才不會亂」。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「衣櫃做開放式會有什麼缺點」為標題發文，提到他最近要裝潢新家，本來打算都做系統櫃，但因為價格不便宜，所以就想將其中一個衣櫃改為開放式，以降低費用，不過，他實在不清楚開放式會不會有什麼缺點？有人能給建議嗎？

貼文曝光後，有網友點出，「開放式=稍微亂放就看起來房間很亂」、「衣服要整理得整齊，不然很醜」、「很亂，建議不要，多個門板這個錢絕對值得」、「看起來房間會很亂，長期沒穿的衣服會積灰塵，就這樣」、「開放式的比較適合汙衣櫃，吊外出衣那種，不然看起來比較亂」。

還有網友指出，「很容易有灰塵」、「灰塵跟看起來雜亂」、「應該就灰塵跟美觀問題吧」、「真的會有灰塵，雖然一整排看起來好像很壯觀」、「房間裡灰塵也是很多喔」、「灰塵很煩！真的很煩」、「不要小看灰塵，屋內的灰塵比你想像中還多」。

另也有網友表示，「開放才方便，整排掛衣服、選衣服超方便」、「加簾子就好了」、「灰塵可以加簾或拉門」、「做系統也沒多貴好嗎，這個錢不要省」、「收納櫃的好處就是門一關，眼不見為淨」。