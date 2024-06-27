潮州房市受惠交通建設　全面坐穩2字頭

▲潮州的房價在過去3年間有明顯的增長趨勢，2021年潮州鎮的平均單價約10萬元，至今新屋成交單價已突破20萬元。（圖／業者提供）

記者陳意雯／屏東報導

屏東縣潮州鎮生活機能完善，市區商店林立、交通便利，從市區到88快速道路僅需10分鐘，經由88快速道路前往高鐵站僅需30分鐘，更有「高雄後花園」之稱。實價登錄顯示，潮州市區新建案平均單價已穩坐2字頭，隨著建設逐步完備、新建案陸續推出，民眾詢問度也日益增加，最高成交單價更直逼3字頭。

屏東縣政府近年致力增建公共建設，2022年在潮州將忠誠營區改造成「潮好玩幸福村」，去年則是將縣民公園升級成共融遊戲場，讓屏東居民有更多休閒選擇，加上今年拍板的台88線延伸恆春北端計畫，不僅提升交通便利性，也帶動區域房市。潮州的房價在過去3年間有明顯的增長趨勢，2021年潮州鎮的平均單價約10萬元，至今新屋成交單價已突破20萬元。

東森房屋屏東潮州加盟店楊敏惠主任表示，潮州鎮內建地稀缺，使得市區土地成交單價提升，目前單價約落在16至22萬元，進而影響了新建案的價格，新建案17坪2+1房總價近600萬元。隨著新建案房價高漲，過去總價200萬元能買到中古電梯大樓已不復存在，據實價登錄顯示，中古電梯大樓成交單價落在11至13萬元，以過去總價200萬元來算，如今是買不到10坪。

楊敏惠指出，建地稀缺加上潮州單身貴族與小家庭多，導致建案越蓋越小，年輕人對中古屋改建較無把握，目光都放在新建案上，單價的提升也讓小資族難以抗衡，因此建商壓縮坪數因應市場需求。屏東當地建設公司打造的建案「欣潮欣家樓」，2至3房，坪數落在22至33坪，成交均價落在26萬元上下，是目前詢問度最高的案子。

潮州作為屏東南北狹長地形的中繼點，擁有許多重大建設計畫為當地房市帶來明顯影響。潮州火車站結合客運轉運站，成為居民、觀光客南來北往的重要交通樞紐，更引來外地客前進置產，成為房市亮眼的新星。

▼東森房屋屏東潮州加盟店楊敏惠主任表示，潮州鎮內建地稀缺，使得市區土地成交單價提升。（圖／業者提供）