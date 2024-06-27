新青安限一生一次拍板　專家笑：房產的「真愛條款」

▲「新青安」貸款精進政策，除公布貸款人需簽訂切結書，同時限定貸款人僅能限貸一次，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／綜合報導

行政院今（27日）於院會上拍板通過「新青安」貸款精進政策，除公布貸款人需簽訂切結書，同時限定貸款人僅能限貸一次。對此不少專家給予正面評價，住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，有望導正近期房市炒作風氣。高力國際業主代表服務部董事黃舒衛則笑稱這是房產的「真愛條款」。

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行政院今宣布，針對外界高度關注的新青安貸款有未符合購屋自住等疑問，將對於新貸戶徵提「自住切結書」，若違反規定將終止利息，並返還自違規事實發生日已撥補之補貼利息。

▲新青安貸款政策推動及優化措施。（圖／行政院提供）

此外更修正新青安貸款原則，新增「2023年8月1日以後經銀行核貸本優惠貸款者，自2024年6月27日起，不得再次申貸本優惠貸款」規定。對此，徐佳馨說：「政府願全面檢討新青安貸款措施，有望導正近期房市炒作風氣。」

徐佳馨分析：「新青安限貸一次的新政，確實會讓補助貸款機會更為有限，將吸引真正自用的年輕、首購買盤，但也不乏可能出現『我就爛』的絕望民眾，甘願淪為市場投資客人頭，未來此次新政是否奏效，有賴銀行、政府雙方審核與勾稽時嚴加把關。」

▲新青安如今在「一生一次」規範下，可以保護珍貴的利息補貼不讓政策變成槓桿套利的工具，示意圖。（圖／資料照）

不過對此作法，黃舒衛給予正面肯定：「雖然新制上路大大防堵了過去不合理的陋習，此舉可稱為房地產的『真愛條款』」

黃舒衛進一步說明：「目前在央行二屋限貸下，對首購定義採「認貸不認房」管制下，新青安對首購族釋出誠意，只要現下無房，都能算『初戀』，如今在『一生一次』規範下，可以保護珍貴的利息補貼不讓政策變成槓桿套利的工具。」

另外針對切結書的部分，黃舒衛說：「雖然在查緝實務面上會有很大的困難，但是反過來講，稽查與放貸這個責任落在行庫身上，直接執行效果將大於稽查後果，不過整體來看對房市影響不太大，畢竟只是回歸正軌的合理管控。」

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