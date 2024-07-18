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通膨怪獸來襲！約18分鐘到南港「美麗上城」成雙北通勤族新選擇

▲通膨怪獸來襲！約18分鐘到南港，「美麗上城」成雙北通勤族新選擇。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者王威智／採訪報導

隨著通膨怪獸的步步進逼，物價和電價雙雙上漲，讓不少租屋族心生買房念頭。但對於領薪階級的上班族而言，買房不僅需要自備款，還有裝潢、傢俱、家電等額外費用，這些都讓人望而卻步。然而，如果有一個建案可以一次到位，一卡皮箱就能入住，無疑會成為年輕人買房的首選參考標的。

▲▼通膨怪獸來襲！黃金板南線延伸  「美麗上城」成雙北通勤族新選擇。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼建商推出一卡皮箱入住方案，提供輕鬆付款外，將裝潢、家電、傢俱一次備齊。（樣品屋實景拍攝圖／記者謝盛帆攝）

▲▼通膨怪獸來襲！黃金板南線延伸  「美麗上城」成雙北通勤族新選擇。（圖／記者謝盛帆攝）

財經專家田大全分析，「對於很多第一次購物的年輕人來說，他們可能只注意到房價的總數，但卻漏抓了裝潢成本的預算。天、地、壁、衛浴和廚具這五樣東西的平均造價成本約為每坪4萬到5萬元，25坪大概需要100多萬，再加上傢俱和家電，至少也要五、六十萬。」

在通膨、電價和物價上漲的壓力下，房東持有成本增加，導致租金轉嫁效應，讓不少年輕人開始考慮購房。財經專家田大全指出：「通貨膨脹和物價上漲的壓力短期內沒有特效藥，租金持續上漲逼得租屋族進場購屋。選擇購房地點時，交通便利性和房價的CP值是兩個重要關鍵。」

▲▼通膨怪獸來襲！黃金板南線延伸  「美麗上城」成雙北通勤族新選擇。（圖／記者謝盛帆攝）

▲財經專家田大全。（圖／記者謝盛帆攝）

位於雙北第一環「八堵」未來擁雙鐵共構，成為年輕人置產首選。這裡擁有國道和快速道路的交通便利性，位於基隆長庚的生活圈，過去幾年中有多個大型社區成熟，生活機能逐漸完善。甲山林繼「城上城」後再次推出精工崗石地標「美麗上城」，位於八堵車站附近，步行約10分鐘，未來還將成為八堵捷運站，四通八達的交通網絡使其成為雙北工作的年輕人輕鬆買房的參考標的。

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

▲▼ 美麗上城步行約10分鐘，即可抵達未來的雙鐵八堵站，還有國道、快速道路加持利多，相當便捷。（3D透視參考圖／甲山林提供）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）

甲山林集團區經理簡才富說：「這個案子的地點離八堵車站步行只要約10分鐘，未來的八堵捷運站也非常近。我們採取低首付的方式，首付款只要7%，售價在4字頭，但扣除裝潢傢俱家電後，實際價格在大台北地區算是地板價。」

甲山林挺年輕人，推出首付68萬起即可輕鬆成家，裝潢、傢俱、家電全包，還送電視、冰箱、冷氣等6大家電及智能馬桶、廚下型淨飲加熱器和洗碗機等5大標配升級。簡才富表示：「我們規劃的坪數是23坪到29坪，兩房到三房，公設比只有31%。這次我們希望首購的年輕朋友能買到優質住宅，所以含精裝修和所有傢俱家電，交屋時即可一卡皮箱入住。」

▲▼通膨怪獸來襲！黃金板南線延伸  「美麗上城」成雙北通勤族新選擇。（圖／記者謝盛帆攝）

▲美麗上城基地鄰近基隆長庚商圈，生活機能完善。（圖／記者謝盛帆攝）

▲▼ 。（圖／記者王威智攝）
▲ 美麗上城打造歐式噴泉花園、四季園藝景觀，提供住戶舒適宜居的生活場域。（3D透視參考圖／甲山林提供）

對於雙北工作的年輕人而言，買房不再是遙不可及的夢想。以時間換取空間，不妨將目光轉向交通便利、捷運建設完善、付款輕鬆的建案， 讓你輕鬆圓夢，晉升有房一族。

關鍵字：租金轉嫁年輕人買房八堵交通便利建案

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