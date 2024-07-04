打炒房再出拳！新青安限貸一次　換屋族2策略必看

▲新青安限貸一生一次，已申辦過「新青安」的民眾，換屋時無法再辦理新青安優貸。(圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

政府打炒房再出重拳，繼央行限縮七都的第2戶貸款成數、由7成砍至6成，緊接著行政院更拍板「新青安」限貸一生一次，並要求新貸戶簽署「擔保品自住用途」切結書，否則終止補貼、追討利息。專家認為，此舉可防堵人頭戶炒作的空間，而換屋族若要享受「新青安」優惠，專家建議採用「先賣後買」，會是現階段較適合的換屋策略。

行政院長卓榮泰指出，政府為協助無自有住宅家庭購屋，推出「新青安優惠貸款」政策，但少數民眾誤用政府的良意，以人頭戶申貸或轉租，為杜絕不符自住使用用途的情況，改為「限貸一次」，已請財政部嚴加督導，防範投資客炒房或人頭戶申貸。

也就是說，以往的門檻，只要當下符合「本人、配偶及未成年子女名下均無自用住宅」的條件，即可申辦新青安，如今新制改為限貸一生一次，換屋族首當其衝。專家提出2策略。

1.「先賣後買」較佳

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，第1戶申辦新青安優貸，未來換屋又採取「先買後賣」，因受到央行第2戶限貸令的認定，換屋族必須簽署自住切結書，也就是「排除條款」，必須在撥款1年內，把第1間房子出售（結清），以證明換屋「先買後賣」是因自住用途。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨因此建議，若要享受「新青安」優惠，換屋族可採用「先賣後買」，以符合當下「本人、配偶及未成年子女名下均無自用住宅」的條件，會是現階段較適合的策略。

2.借款人改為未申貸過的配偶

由於限貸一次的新規定，是以「借款人」為計算對象，舉例來說，現在先生是新青安貸戶，有換屋自住需求，售出既有房屋後，符合「本人、配偶及未成年子女無自有住宅」的條件後，可再由沒申辦過新青安的太太申貸此優惠貸款，購置新屋。

徐佳馨分析，「新青安」新規，適逢央行日前理監事會議宣布第6波房市管制措施，限定六都+新竹縣市等特定區域的第2戶限貸最高6成，同時調升存準率1碼來限縮銀行銀根，自新政府上任以來的一系列打炒房「組合拳」，恐讓多年前置產多戶預售屋的族群，近期交屋面臨核貸成數不足，極可能將手上資產脫手以降低槓桿壓力，有望舒緩房市略顯供不應求的窘境。

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