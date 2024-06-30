哪款滅蟑藥超有效？網激推「1好物」：用一次撐3年

▲網友詢問哪種蟑螂藥效果好，引起許多人分享各自經驗。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

夏日蟑螂猖獗，有網友購買一款蟑螂凝膠餌劑，認為滅蟑效果不佳，尋求網友推薦有效產品。眾多網友熱情分享心中滅蟑神器，其中「一點絕」獲得最多好評，使用過後讚譽有加，「唯一推薦，點一次大約可以撐2到3年都沒有蟑螂」。

近日，有網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文表示，先前在Instagram上看到網友推薦的一款蟑螂藥，近期買回家使用後，卻發現效果不佳，「不知道是小強變聰明了，還是上面有小強不喜歡的味道，到處點都沒有什麼被食用的痕跡。」

貼文引起眾多網友熱烈討論，紛紛熱情分享自身經驗，推薦效果顯著的蟑螂藥品。其中，「一點絕」獲得最多好評，一位網友表示雖然價格較高，但在家中角落、廚房投放少量即可，據他個人經驗，有效期長達2至3年，都看不見蟑螂蹤跡；另一位網友則是多次回購，在透天厝住處投放一次後，約半年未見小強現身。不少網友也力推，聲稱「用過就回不去」。

另外，有些人則推薦其他產品，「超推德國拜耳蟑螂藥，覺得比一點絕厲害」、「殺蟑螂還是『好環境』比較好用」、「可以買小黑帽，我覺得很有感」，還有人則選擇每年花3000元請專業人員到府點藥滅蟑，更加省時省力。

最後，有網友提醒施用餌劑需要注意幾點，一定要避免其他食物的存在，並將餌劑投放於陰暗處，「我用原PO買的這款真的沒再出現蟑螂，使用前一定要詳閱說明。」



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