沒錢繳5000元房貸！小姑硬拗老公幫忙　人妻見遊日行程氣炸

▲原PO發現老公幫小姑繳5千元房貸，氣得出面捍衛「債權」。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

現代社會物價高漲、房價飛升，不少人的生活壓力都相當大。就有一名女網友抱怨，小姑自己5千元的房貸繳不出來，竟然要求老公幫她繳好幾期，被自己發現後還惱羞成怒，氣到從房間拿現金出來當場還錢，讓她相當傻眼。

該名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，小姑自己有5千元的房貸，但她卻不願意繳，「竟然凹我老公幫她繳好幾期，被我發現揭發後，氣到從房間拿現金出來當場還錢」，這也讓原PO相當傻眼，認為小姑故意佔便宜，「所以小姑那東西不是沒有錢，只是無賴不想還而已」。

原PO說明，房貸是婚前他們家買的房子，因小姑繳不出來，婚後婆婆跟小姑讓老公去信貸200萬，分給他們兩個償還債務跟買家具，並留給婆婆花用，且此事自己完全不知情，所以5千元的房貸，只是分配下來小姑要付的，其他幾乎都是先生付，「我本來想說這是他們的事情，我不過問，但毒菇欠了三四個月，老公才坦承借了信貸這件事情，我就只好出面捍衛我的債權」。

原PO表示，小姑一直說自己在挑撥離間，是想要逼死她，「我就只說你上兩個班，一個月5000都拿不出來，真的丟死你媽的臉，然後她就暴走了，我們自己也有家要養啊。」原PO也透露，小姑還訂了10月日本自由行，並且買了一台gogoro送她的前任愛人，然而婆婆卻還在騎舊125。

文章曝光後，不少網友紛紛留言表示，「房貸一個月只有5000？繳一輩子？」「哥哥是忘記自己也有家要養？救急不救窮，更不救這種坑人的好嗎」、「有錢玩沒錢繳房貸？這種家人真的要疏遠一點」、「房貸一個月5000？好少呀，但怎麼樣也不能叫別人繳」、「小姑真敢，那下次要用什麼名義來吭別的」、「5千元房貸可能是青安貸，5年前繳利息！5年後本利攤還估計要攤平了，這5年看有沒有接盤俠幫解套了」、「後面再找其他名目讓你老公幫忙還，或是找人施壓（道德綁架）」、「 除非離婚，不然以後老了就是互相扶持，如果另一半沒有在存錢，那會不會拖累到有在存錢的另一半，有錢出國玩，沒錢繳自己的房貸？」。

但也有網友認為，「她是凹自己哥哥，又不是凹嫂嫂。還是已經把老公的錢，當作自己的可支配所得？」「不論幾期都是老公原生家庭的事，各顧自己原生家庭就好」、「沒錯，還真有這樣的家人，其實是怕媳婦花，所以婆家拼命拿」、「只要不影響家庭支出跟基本開銷，是我的話我不會介入他們兄妹，他有多的錢要給他妹是他的事，但給到我單獨必需支撐負擔整個家庭，或老公又跟我借給婆家，老公又苦哈哈拿錢給他家人花，我一定爆炸」。

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