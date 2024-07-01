西華飯店開拆！　將蓋25層鋼骨豪宅、容積率飆933%

記者項瀚／台北報導

「台北西華飯店」擁32年歷史，2022年2月熄燈後投入重建，近日開始進行拆除工程，將一路拆到明年。經查，該案容積率高達933%，預計興建地上25層鋼骨豪宅，以每層戶數、坪數相同的條件來看的話，每層約7戶、每戶室內約達58坪。

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▲「台北西華飯店」開始進行拆除作業，將改建成25層豪宅。（圖／記者項瀚攝）

老牌五星飯店「台北西華飯店」在2022年2月熄燈，令人不捨，之後便圍起圍籬，投入危老重建。直至近日，飯店才出現較明顯的拆除動作。

記者實地走訪，部分外牆邊架起鷹架，工地內也見到怪手身影，傳出不小聲響。現場工班表示：「這是大工程，預計會拆到明年。」

經查建照資料，該案起造人是西華大飯店負責人劉文治，基地面積1049坪，使用分區為商三特（原屬住三），法定容積高達933%，將興建1棟地上25層、地下8層住宅，33層共176戶，採用鋼骨結構。

建築師劉獻文表示，若該案是素地，容積率就得比照住三，但由於走危老，因此可採用「原容」也就是飯店原始的容積率當作基礎容積，再加上危老獎勵值，因此才拿到高達900多%的容積率。

進一步調閱建照存根，該案每層樓高約3.4米、權狀面積約475坪，若推算總室內面積的話，大約是405坪。另外，由於全案共176戶，除以地上24層的話，平均下來每層約7戶、每戶室內約58坪。

《住展》雜誌發言人陳炳辰表示，「台北西華飯店」位於民生東路三段，是整條民生東最精華的地段，靠近復興北路，與東方文華酒店、捷運中山國中相距不遠，加上千坪基地規模，不論是規劃何種坪數產品，都很有機會成為單價200萬元俱樂部成員。

▲「台北西華飯店」對面就是「國泰寰宇大樓」重建案。（圖／記者項瀚攝）

陳炳辰指出，民生東路三段目前完全沒有新案供給，而唯一動工中的個案就位於「台北西華飯店」對面，是「國泰寰宇大樓」重建案，指標商辦建設也將為區域高價宅拉抬身價。

另外，觀察松江路以西的民生東路二段，新案供給也少，但傳出有不少建商區域房市，紛紛插旗都更，而線上個案則有「嘉潤一御」、「佳元當代美術館」，前者每坪成交120~135萬元，後者開價則達135~150萬元。

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