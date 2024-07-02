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10年租金噴200萬！高雄夫妻「看房5個月」後悔炸：真的別鐵齒

▲租屋,租房子,房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

高雄一對夫妻租房超過10年，繳出200多萬元的租金，直到今年才終於開始看房，然而5個月過去，房價不斷攀升，他們也一路從市中心退到蛋白區，不禁感嘆「什麼少子化、什麼打房，攏系假的！」

網友在臉書社團「買房知識家」發文提到，「看跌了10幾年的房市，今年房東又要漲租金，跟老婆算一算這10年繳了快兩百萬的租金，今年決定牙一咬，想說直接買房了。」

他接著表示，「從二月看到現在，高大從30萬初慢慢往36萬、37萬靠，但又離老婆工作地太遠，然後高雄市區完全不用想，三房都是1800、1900萬（預售），後來找到仁武也漲了，但三房1500萬含平車，好像還可以，就決定簽約了。」

▲▼新家,新北房產,台北買房,社區大樓,電梯大樓,景觀宅。（圖／記者許凱彰攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許凱彰攝）

最後，原PO也懊悔直呼，「真的不要像我們夫妻一樣鐵齒，什麼少子化、什麼打房，攏系假的！」

對此，網友們紛紛回應，「哈哈哈，如果你十幾年前就看破，可以少繳十幾年的租金跟多繳十幾年的貸款」、「恭喜脫離無殼生活，祝一切順利」、「一切不嫌晚，衝下去就對了」、「高雄預售屋有這麼恐怖嗎」、「其實一點都不稀奇，前幾年我想買房還有親戚朋友說你笨，房價會跌，4年前美術館2房不用500萬，現在要1千」、「好險去年有買，今年買要多加400萬」。

關鍵字：高雄租房買房房價夫妻

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