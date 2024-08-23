公寓住戶「要換電子鎖嗎？」　一票大推：完全不後悔

▲電子門鎖。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

近來有許多人改在門上加裝電子鎖，有些是透過卡片感應，也有些是按密碼、用指紋辨識，方式相當多元。近日就有網友好奇拋問，如果使用電子鎖，出門就可以不用多帶一把鑰匙了，似乎很方便，公寓有需要用到電子鎖嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「公寓大門要換電子鎖嗎」為標題發文，提到現在電子鎖有越來越多人使用，雖然為了以防萬一，大部分還是會保留鑰匙孔，但是有裝電子鎖的住戶，應該還是不太會把鑰匙帶出門。

原PO認為，以前出門都要帶著手機、鑰匙和錢包，但現在卻只要手機在手，什麼都沒問題，想一想其實還是挺方便的。因此他也好奇，公寓值得換電子鎖嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「怎麼可能不換，家裡是指紋鎖，手指靠上去門就開了，多方便，連手機都不用拿出來」、「我很早就換了，真的很方便」、「換啊，我家原來門鎖找鎖匠還不一定能開得了，太常因為包包沒帶到鑰匙，換電子鎖就解決了」、「絕對是方便的，但是拜託把鑰匙放在室外」、「裝了好幾年，完全不後悔」、「指紋鎖真的霹靂方便，強烈推薦」。

還有網友討論道，「其實實用不大，你出門還是要機車鑰匙，公寓一樓也是傳統鐵門」、「每種電子鎖都有自己應付停電的方法，自己去評估選擇」、「一組至少要上萬元，還不含工資」、「電子鎖也會有傳統鑰匙孔啊，或是接電池臨時用的功能」。