跑車迷愛了！Aston Martin首座品牌住宅開箱　頂層要價18億

▲奧斯頓·馬丁邁阿密公寓吸引超豪華住宅買家和跑車愛好者 。（圖／翻攝自IG／amresidencesmiami）

記者陳致平／綜合報導

近期，英國超豪華跑車品牌奧斯頓·馬丁（Aston Martin）旗下第一個品牌住宅正式完工，這座位在邁阿密市中心的66層高住宅建築成為紐約以南最高的純住宅建築，進一步彰顯了品牌的獨特魅力。

奧斯頓·馬丁邁阿密公寓，與世界知名房地產開發商G&G Business Developments合作完成，豪華公寓選在邁阿密極具吸引力的海濱地帶，大樓內共有391套超豪華公寓，大部分的公寓已經售出，主要是吸引了大量超豪華住宅買家和跑車品牌愛好者，其中有超過50位住戶是已經是奧斯頓·馬丁汽車的車主。

奧斯頓·馬丁邁阿密公寓內部設施也像跑車致敬，包括質感非凡的皮革門拉環、和住家號碼牌，享受獨一無二的工藝特製款，內部的設計也具有典型的奧斯頓·馬丁風格，隨處可感受到大樓的設計向汽車製造商致敬，精細的風格不言而喻。

奧斯頓·馬丁還為屋主提供了三種專為邁阿密公寓設計的客製化內飾風格，包括經典系列、隱秘系列和奢華系列，讓居民能夠延續跑車的精湛工藝和設計風格。

此外，公設也包括兩層樓的健身中心、藝術畫廊、兩個電影院、虛擬高爾夫模擬器、商務中心和會議室、兒童遊戲室、水療中心、美容院等等。

第55層的無邊泳池提供比斯坎灣、大西洋和邁阿密閃閃發光的城市景觀，並配有泳池平台、按摩浴缸、空中酒吧、休息室、廚師廚房、宴會廳和私人餐飲區域。

住戶還可以通過專屬的超級遊艇碼頭直接通往邁阿密的湛藍海水，另有全天候的私人管家服務，除了豪華之外，提供的服務也十分細緻。

奧斯頓·馬丁邁阿密公寓的售價從150萬美元到850萬美元不等，頂層公寓的售價從1600萬美元到5900萬美元不等，這項開發案共有七套頂層公寓，目前市場唯一一套代售的公寓，售價高達5900萬美元（約新台幣18億）。

自該建築成立以來，許多私人住宅的業主已邀請奧斯頓·馬丁其團隊作為其住宅的設計師，但團隊尚未宣布是否有下一個多戶住宅建築的計劃。奧斯頓·馬丁執行副總裁兼首席創意總監馬瑞克·瑞克曼表示，如果有機會的話，我們肯定會考慮，但我們已經說過，邁阿密就是邁阿密，不會有第二個這樣的項目。

馬瑞克說道，我們認為這個項目為全球豪華住宅設計樹立了標桿，我們很高興能夠將我們在設計和工藝方面的專業知識擴展到住宅，我們對美的熱愛和對卓越的追求，已經在這次的住宅設計中完美體現，也重新定義了邁阿密的天際線