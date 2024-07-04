大陸房價跌不停　百城中古屋房價連跌26個月

▲河南鄭州的某樓房預售經銷處。（圖／CFP）
記者鄭思楠／綜合報導
大陸中指研究院最新公布，受部分城市優質改善項目入市帶動，6月百城新建住宅價格按月結構性上漲。而當月百城中古屋房價繼續下行，當前屋主「以價換量」促交易特徵明顯。
數據顯示，6月，百城新房平均價格每平方米為1萬6,421元（人民幣，下同），按月升0.15%，漲幅較5月收窄0.1個百分點；按年升1.5%。
上半年累計來看，受改善型樓盤入市影響，百城新房價格累計結構性上漲1.24%，漲幅較去年下半年擴大0.99個百分點。
6月，大陸百城中古屋平均價格每平方米為1萬4,762元，按月下跌0.73%，跌幅較5月擴大0.03個百分點，為連續26個月按月下跌；按年則跌6.25%。
上半年累計看，屋主「以價換量」帶動百城中古屋價格累計下跌3.61%，跌幅較去年下半年擴大0.87個百分點。
各梯次城市中古屋價格累計跌幅擴大。具體來看，一線城市中古屋價格累計下跌3.56%，跌幅較2023年下半年擴大1.65個百分點；二線城市中古屋價格累計下跌3.65%，跌幅較2023年下半年擴大0.75個百分點，梯隊內累計跌幅擴大城市佔近8成；三、四線代表城市中古屋價格累計下跌3.60%，跌幅較2023年下半年擴大0.71個百分點，常州、鹽城等11城累計跌幅超5%。
中指研究院表示，下半年，隨著核心城市政策效果逐漸顯現，大陸全國房地產市場有望逐漸築底走穩。
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