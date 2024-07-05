越南工業地產熱！帶動周遭土地交易　Amata VN預測營收增長20%

▲越南和泰國都吸引了非常多外國投資者，但比較企業所需要支付的成本，如電價、人力費用等，越南仍是投資的首選之地。（示意圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

在越南上市的工業區開發商安美德（Amata VN）預計2024年收入將增長 15-20%，這主要由於地緣政治衝突和中美貿易戰導致更多外國投資，尤其是來自中國的投資流入越南。

根據曼谷郵報（Bangkok Post）報導，是泰國工業區開發商Amata Corporation Plc 的子公司Amata VN近期積極拓展業務，其董事兼首席執行官Somhatai Panichewa表示，中美貿易戰促使中國企業家將生產設施遷移到東南亞，而其他投資者則希望在該地區擴展業務，越南成為他們首選的投資目的地。越南將迎來電子、汽車零部件和半導體領域的外國投資湧入。

Amata VN正在開發四個工業區，總佔地18,000 萊（約2,880公頃），投資預算為8.6億美元（約266億台幣）。這些工業區位在同奈省邊和市和隆城縣、北越下龍灣和廣治省，依序分別是Amata City Bien Hoa工業區、Amata City Long Thanh工業區、Amata City Halong工業區和Quang Tri工業區。

▲Amata City Bien Hoa工業區占地500公頃，預計提供6萬名以上的工作機會。（圖／翻攝自AmataVN官網）

除此之外，這4個大型工業區可容納200多家企業，單單是一處位在邊和的工業區就預計創造至少6萬個就業機會，也將帶動鄰近工業區的土地的交易。其中，位於越南東南部同奈省的Amata City Bien Hoa將成為生態工業園區的典範，而位於越南南部的Amata City Long Thanh則將發展成為高科技工業綜合園區。

Amata VN的高層主管Yasuo Tsutsui表示，今年越南GDP預計增長6-6.5%，第一季度已達到5.6%，相比2023年越南GDP增長為 5.5%。流入東盟的外國投資中，高達 70% 流向越南，其中新加坡在投資額方面排名第一，其次是香港、日本和韓國。

越南和泰國都吸引了非常多外國投資者，雖然兩國都有在本國境內建立區域半導體製造中心的目標，但 Tsutsui 表示，由於高經濟增長、龐大人口、薪資低廉和相對泰國更便宜的電價，越南對外國投資者更具吸引力。