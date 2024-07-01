抓到外遇！人妻硬撐「孩讀高中才離婚」　拿2間房、孩有24間

▲老公與小三在外租屋。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

「知情老公外遇滿一周年了！」一名人妻表示，老公與小三租房，留下她與孩子在家，但每個月會給生活費且卡任由原PO刷，衣食無憂的生活讓原PO陷入矛盾，因為離婚就沒有經濟來源，但怕孩子長大要找爸爸，讓原PO不知所措。文章曝光後，有人妻撐到孩子讀高中才離婚，拿了2間房，孩子則有8間房。

一位女網友在Dcard表示，她與老公育有2歲孩子，但其實對方外遇長達一年，甚至與小三在外租屋，更拋出驚人一句「會聯絡都是小三不在的時候！」

原PO坦言，知道老公婚外情後，她開始變得很強勢，「覺得不離婚可以存很多錢，日子比較輕鬆，但這種婚姻關係怕影響小孩以後的價值觀。」

目前有兩條路，第一、不離婚各過各的，原PO和孩子住在家裡，每個月有生活費、一部車代步、信用卡任她刷，偶爾有公婆支援顧小孩；第二、離婚，母女倆要出外租屋、繳車貸、有托嬰無後援，雖有贍養費，但金額與現在的生活費一樣。目前就處於第一種衣食無憂的狀態。

不過原PO還是擔心孩子的思想，因此陷入矛盾之中，「她現在什麼都不懂，如果離婚了，也不知道怎麼跟她交代爸爸去哪了！」不知所措的她想求問大家看法。

底下網友熱議，「沒錢不要隨便離婚，你必須想辦法讓自己能經濟獨立再說」、「卡都任你刷了，無論內在還是外在，都先讓自己變得更棒，醫美改善外表、多上進修課程，同時他外遇證據也要搜集，找到高薪工作再一腳踢開ATM，離婚後再索討小孩的撫養費」、「先暫時拖著吧，自己身上有一筆錢可以運用再來打算」、「先諮詢律師再決定，先瞭解怎麼合法取證+離婚會遇到的親權、監護等等問題」、「暫時不要離婚，找徵信社告小三，等有工作穩定可以自己生活，再離婚」、「卡任你刷也太誘人，那就刷好刷滿後再離婚，記得順便存一筆錢再出去，小孩帶著，然後每個月的贍養費也要拿好拿滿」、「離婚！女生自己也要工作，經濟獨立」。

有過來人自曝，「看男方有沒有錢，我媽在我國小就發現了，撐到我高中才離婚，媽媽拿到一間房子跟店面，3個小孩一人8間房」，也就是說孩子們拿了24間房。