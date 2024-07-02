台中惡劣房東！冷氣壞掉「被熱2個月」超慘：前房客也因此搬走

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台中有惡劣房東出沒！一名網友日前無奈投稿「靠北租屋2.0」，他在台中東區的某棟社區大樓租房，沒想到入住後，發現有一台冷氣壞了，結果對方一拖就是3～4個月，住到幾乎每台冷氣都有問題，熱了1、2個月忍不住想提前退租，房東還要求牆面要粉刷過，不然要討賠償，令原PO超傻眼。

這位租屋族開頭就怒喊，「惡劣房東，承租前就知道冷氣是壞的！」可告知房東後，對方一拖就是3～4個月，「還說什麼，壞的不是只有一台？應該不影響主臥室的使用吧！」結果住了幾個月，好幾台冷氣陸續出問題，現在還要排隊等維修，要2周後才等得到。

租屋族崩潰表示，他已經被熱了1、2個月，也不想排隊等維修了，只希望可以提前退租。豈料，房東雖然同意，但在點交時，卻要求牆面粉刷，「要如當初剛粉刷好的樣子，不能有任何使用痕跡！地板要一塵不染，一點粉塵都沒有！」否則就要報價賠償，若拖到下個月，還要按房租比例算租金。

原PO相當憤怒，房東從頭到尾都不聽別人說話，還要求他一定得按自己的意思，令他不禁曝光慘痛經驗，提醒若有人要租東區公園東路的社區大樓一定要小心，「有聽人說，我們前一個房客，就已發生了冷氣修繕的問題，也因為這樣的問題而搬走！」