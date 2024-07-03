用新青安「偷當包租公」下場曝！內行驚：口袋不深得賣房求生

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新青安貸款上路後，吸引不少無自有住宅的青年紛紛購屋，日前則爆出1700件疑似違約案。房地產收藏家老黃就在粉專分享，被政府與銀行抓到偷當包租公與人頭戶的下場，直呼「不要心存僥倖，租客偷報租補你就死定了」。話題引發討論，「沒有寬限期真的痛」、「膝蓋斬快來了。」

粉專「老黃房市筆記」2日發文，「剛剛聽到的消息，申請新青安貸款，被政府與銀行抓到偷當包租公與人頭戶的下場。成數：8成→7成；年限：40年→20年；利率：1.775%→2.5%；沒有寬限期」。

老黃直呼這形同「直接死」，但沒有人會同情，講出去還可能被人笑死，「偷雞不著蝕把米，口袋不夠深的人，真的要賣房求生。」貼文引發討論，「沒有寬限期真的痛」、「膝蓋斬快來了。」他也在留言處呼籲，不要心存僥倖，租客偷報租補，身為房東就死定了。話題釣出過來人勸世，「真的，我有被租客檢舉逃漏稅過，得不償失。」

依照最近一版青年安心成家貸款要求，本人、配偶、未成年子女無自用住宅，18歲以上成年可以貸款，不過自6月27日以後「限貸一次」，不能重複使用，貸款額度最高1000萬元、年限40年（含寬限期5年）。

新青安上路以來，住宅基金補貼利息的金額已達17.79億元；公股一年補貼利息金額4.42億元，至5月底累計核貸5萬7980戶，核貸金額4281億餘元，若依照財政部「高風險戶1%」估算，約有500戶以上承貸戶有違政府優貸初衷。財政部次長阮清華表示，實際數據仍待清查，明天就找行庫開會要求盤點，未來不排除周周追蹤。

阮清華指出，行庫對新貸戶切結書是從6月27日開始。至於新青安設了「一生一次」的貸款條件後，是否可能再追加其他限制？阮清華指出，財政部目前不會有排富和年紀限制，但隨環境變化，政府會再滾動檢討政策。