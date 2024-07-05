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水湳建設紅利盡顯　「遠雄藝舍」時尚品味的居住氛圍

▲▼台中,水湳經貿園區,遠雄藝舍,臺中國際會展中心,臺中綠美圖,城市藝廊。（圖／業者提供）

▲水湳中央公園為近期IG熱門打卡景點。

圖、文／遠雄藝舍提供

中台灣最受注目的重劃區非水湳經貿園區莫屬，享有政府帶頭投資500億元的水湳，國際化都市規劃，2025年將成為公共建設紅利年，包含「臺中國際會展中心」、「臺中綠美圖」將於明年正式開幕營運，而區域可享受到增值紅利的就屬將在今年交屋的「遠雄藝舍」。

走進水湳經貿園區，一棟棟公共工程進行中，而水湳目前為房市的初段開發期，最新市況顯示，水湳當前預售成交價格已有個案突破8字頭水準，房價起手式就堪比七期重劃區，這也奠定水湳房市霸主地位。

▲▼台中,水湳經貿園區,遠雄藝舍,臺中國際會展中心,臺中綠美圖,城市藝廊。（圖／業者提供）

▲遠雄藝舍位在水湳區核心，擁有燙金西屯門牌。

搶先重大建設落成的「遠雄藝舍」以自住客為出發點規劃社區空間，聘請大師團隊以「城市藝廊」的核心價值，替住戶量身打造優美的生活環境， 目前，已購客多為周圍醫生、教師、中科工程師，也不乏外有遠見的家長，因孩子就讀逢甲大學、中國醫藥大學而搶先佈局。

「遠雄藝舍」基地就位處67公頃的中央公園西側創研廣明段，「遠雄藝舍」不僅擁有燙金西屯門牌，在交通上也是74道環線、國道1號、科湳愛琴橋等主要幹道的交匯點。

在地業者說明，水湳預售房市，比較積極推案約落在2023年，不過由於成本面與人力短缺，一般高樓層新案的工進時間較長，也因此成屋的稀缺，更顯價值。

另外，雖然目前因應總價限制，水湳、西屯、北屯等房市熱區，以2房市場為主要類型，但2房產品供給超額下，未來進入交屋潮時，難保出現競價情況，目前市場上也出現3房相對保值的聲音。

據了解，目前「遠雄藝舍」43坪3房格局，反而成為目前自住客、置產客都認同空間尺度、保值性高的產品，尤其客廳大面寬及開闊前陽台，讓空間更顯大器、兼具彈性使用功能，邊間採光通風佳，高樓層更具有學校第一排的無限棟距優勢，不僅坪數在區域具備稀有性，總價部分更拿捏得宜，未超過豪宅限貸令4千萬門檻，成為首換族的心頭好。

▲▼台中,水湳經貿園區,遠雄藝舍,臺中國際會展中心,臺中綠美圖,城市藝廊。（圖／業者提供）

▲遠雄藝舍43坪有大面寬及開闊前陽台，高樓層具有學校第一排無限棟具優勢，圖為遠雄藝舍43坪景觀戶示意圖。

值得一提的是，「遠雄藝舍」也因基地位置，具備無限棟距與文教氣息，受到不少在地透天換大樓客群青睞，目前壓軸高樓層無限視野三房也對於有自住需求的換屋客最是適合。

隨著全案今年即將交屋「遠雄藝舍」更貼心寵愛已購貴賓，不僅舉辦一系列居家風格、裝修美學講座，甚至連財務規劃、貸款相關疑問等主題都考量到位，此外，為了呼應「城市藝廊」的理念，遠雄更大手筆，將引進法國精品藝廊Yellowkorner的作品，預計選取超過30幅展示於各樓層梯廳，獻給社區住戶，未來入住後可感受時尚藝術的居住氛圍。

▲▼台中,水湳經貿園區,遠雄藝舍,臺中國際會展中心,臺中綠美圖,城市藝廊。（圖／業者提供）

▲遠雄藝舍即將成屋，具備無限棟距、無敵景觀優勢，一側看校園景觀、另一側望向中央公園，圖為遠雄藝舍外觀實景修飾圖。

遠雄藝舍基本資料
基地位置：台中市西屯區福星北路88號、86號
接待中心：台中市北屯區經貿路、經貿三路二段路口
賞屋專線：0800-502-555
坪數規劃：兩房（29、33坪）、三房（43坪）
企劃銷售：遠雄房地產
官方網站：https://www.fgrealty.tw/65488z

關鍵字：台中水湳經貿園區遠雄藝舍臺中國際會展中心臺中綠美圖城市藝廊

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