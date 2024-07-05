岡山人15年回憶收攤！　「異人館」租約到期吹熄燈號

記者張雅雲／高雄報導

連鎖餐廳「異人館咖啡部屋」主打多元化無國界料理，岡山店近期掛出紅布條，因租約到期，營業至本月7日正式歇業，該店至少營業15年，是不少在地人從小吃到大青春的回憶，老顧客紛紛趕在結束營業前再度用餐。專家表示，若重新招租，預計租金約20~25萬元。

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▲「異人館咖啡部屋」主打多元化無國界料理，岡山店近期掛出紅布條，因租約到期，營業至本月7日正式歇業。（圖／記者張雅雲攝）

「異人館咖啡部屋」岡山店位於岡山中山北路，根據Google Maps顯示，2009年就已開店，營業起碼15年，當時附近還是一片空地，沒想到近期突然在店門口掛起紅布條，感謝民眾多年支持，並表示因租約到期，營業至本月7日。岡山店結束營業後，異人館在高雄還有6間分店

不少在地人大歎可惜，直呼「青春的回憶，再會啦！」也有老顧客直言，又少了一間好朋友聚餐地點。

▲該店是不少在地人從小吃到大青春的回憶，老顧客紛紛趕在結束營業前再度用餐。（圖／記者張雅雲攝）

據了解，該店地坪340坪、建坪207坪，為地上2樓，屋齡19年，實登租金及房價均無紀錄，目前屋主也未重新出租或出售。在地房仲預估，若重新招租，月租金起碼20~25萬元。

永慶不動產高雄岡山國宅加盟店長林景申表示，異人館相當早就進駐中山北路，之後沿線逐漸開滿店家，該店周邊就是捷運岡山車站(RK1)，6月30日起才剛試營運，平日有穩固的在地客群，商圈人潮活絡，有足夠消費力支撐。

▲捷運岡山車站(RK1)6月30日起才剛試營運，平日有穩固的在地客群，商圈人潮活絡。（圖／記者張雅雲攝）

林景申分析，中山北路沿線以透天店面為主，屋齡多為20年上下，地坪20坪、地上3樓，隨疫情後實體經濟回溫，疫情前總價約2000萬元，目前也漲到2400~2500萬元，單坪租金落在1000~1300元，租金也有1~2成漲幅。

住商不動產楠梓高大謙行加盟店東侯鐵漢表示，近年因捷運延伸線第一階段施工，中山北路畫滿紅線，停車十分不便，連帶整排店面都不好經營，岡山車站通車後，交通更便利，加上百坪大店在該區也不多，若屋主看好通車效應，再漲租也算合理。

▲未來還有紅線延伸線第二階段將繼續施工，延伸到路竹。（圖／記者張雅雲攝）

而第一階段從岡山高醫站到岡山車站的該段中山北路，施工結束吸引不少店家回流。侯鐵漢分析，未來還有紅線延伸線第二階段將繼續施工，延伸到路竹，未來的交通黑暗期，對租客確實也是影響。

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