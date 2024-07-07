光華商圈2店面招租！網驚見「月租110萬」傻眼：誰撐得住

▲位於光華商場一帶的2店面現在招租中。（圖／翻攝自591租屋網）

圖文／CTWANT

座落在台北市中正區市民大道三段的光華商場，堪稱全台最大電子購物商場，是不少民眾選購3C產品的好去處，不過近日有網友發現，光華商圈又有2間實體店面倒閉，但令人吃驚的是，房東竟開價110萬元喊租，引起網友熱議。

一名網友在PTT以「光華商場八德路gogoro原價屋收攤了」為題發文，表示原先位於中正區八德路上的DIY知名店家「原價屋」，以及Gogoro光華八德店已經收攤，光華商場再度空出2店面。

從租屋網的招租啟事可見，該棟兩層樓的店面共150坪，房東以高達110萬元的月租費喊租，驚人要價讓原PO忍不住好奇問，「現在光華商圈的房東開價招新房客......這個店租算貴嗎？」

▲房東開價月租竟高達110萬元。（圖／翻攝自591租屋網）

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「月租110W誰撐得住啊」、「要做什麼生意才有辦法付得起月租110萬？」「這種營業額開2間麥當勞都付不起」、「這種店面除非自己的，不然都賺不夠付房租。」

另外也有人直呼羨慕，「不用工作整天吃喝玩樂，月收110萬」、「真的財富自由」、「台灣房東世界第一爽嗎，躺著就月入百萬」、「想說原價屋幹嘛不做了，看到月租就明白了」、「每天起床都有四萬可以花，舒服。」

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