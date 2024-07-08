回饋已購客換屋　業者證實：「看權狀」才能預約

▲近期在高雄的高大特區傳出有新案潛銷，預約看屋要先審核房屋「所有權狀」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

全台房市大好，搶房盛況從北到南，不少民眾深怕排不到預售屋的早鳥看屋名額，甚至還要靠關係擠進名單。近期在高雄的高大特區就傳出有新案潛銷，第一波看屋名額只針對該建商已購客，預約看屋要先審核房屋「所有權狀」，驚呆一票在地人。

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日前傳出高雄有建案要先「看權狀」才能看房子，據了解，該案就是全誠建設在楠梓高大特區的第5案「遠見禾悅」，記者致電該案代銷，該公司承認確有此事，主因是全誠在高雄深耕多年，LOGO就是招牌瓢蟲，已有一批死忠瓢蟲家族。

7年前全誠陸續進軍高大推案，目前已推4案，不過當初都是以2房小坪數為主，「遠見禾悅」規劃38~50坪、全3房產品，開價均價為43萬元，所以第一波鎖定建商已購客換屋，才有「憑權狀」預約一規定。據了解，該案目前尚在收集預約名單，未開放看屋，最快7月底才會陸續通知。第二波則針對一般客看屋，依預約狀況，預計最快8月中陸續釋出看屋名額。

▲高雄房價在六都中，相對基期較低，也有不少全台置產客搶進。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，目前高雄不少指標案因地段優勢，吸引民眾搶卡位，近期搶進高大特區的民眾，多是看準台積電在楠梓產業園區即將量產，有未來產業鏈進駐後的人口紅利，帶動區域購屋需求，加上高雄房價在六都中，相對基期較低，也有不少外地客搶進。

此外，在地民眾擔心房價愈等愈高也積極進場，不少新案銷售速度都超乎預期，像是該區6月開放預約的「福懋MORE+」成交價落在35萬元上下，因價格優勢，也傳出火速完銷。

謝哲耀透露，不少建商看好未來區域發展，開始惜售，不像以前房市是因為景氣不好暫停開盤，現階段是因為景氣太好，建商對於預售階段，要不要開賣很猶豫，認為之後房價會更高，甚至採先建後售，較易控制成本，預估未來該區新案開價將從4字頭起跳。

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