買預售屋「3原因」讓她後悔了！一票搖頭：你要感謝當初的決定

▲原PO買了房，卻感到後悔。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

已經買了房，卻感到後悔。女網友發文表示，自從買了房子，她每個月要扛的房貸就占了薪水的45%，讓她少了儲蓄的樂趣，且她後來才發現同事買的中古屋好像更好，因此她就有點後悔。該篇文章曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「預售屋快交屋了，我卻有點後悔買房了」為標題發文，提到她租屋時，每月的房租占薪水11%，但買了預售屋後，每月要扛的房貸卻占了薪水的45%，讓她少了儲蓄的樂趣。

接著原PO也說，她當初物色時，特地選了學校附近的房子，心想不論是出租或出售都容易，且未來生了小孩，讀書也方便，然而，男友卻不打算生小孩，所以她便心想，當初若買在商場附近或許會更好。

除了地點，原PO還提到，她一開始覺得買新房子會比較好，但她後來卻發現同事買的中古屋更大、透天厝更方便。基於這3個原因，她便對當初的決定感到後悔，不過畢竟已經買了，所以也只能接受。

貼文曝光後，多數網友認為，「繳房租=幫別人還房貸，送錢給別人；繳（自住）房貸=變相儲蓄，錢還留在身邊。轉個念頭，一切不同」、「買了就應該要開心，自住跟租房完全不一樣的感覺，好好規劃享受一下」、「我覺得早買房沒有不好，等到房價再漲你回頭看就好發現還好有提早買」、「有其他需要賣掉再買就好了，不要想太多，房子是資產，心態可以調整成買了當投資」、「前幾年買的預售建案，現在都是大賺，你有什麼好後悔的」、「你現在應該是感謝當初的決定，就算你現在要脫手隨便都是百萬以上的價差啦」。

不過也有網友回應，「自己沒想清楚就等吧」、「預售屋貴得跟什麼一樣，跟風就沒辦法了」。