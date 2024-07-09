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單價只差7000元破百萬！　七期豪宅最貴3成交戶都在同社區

▲▼寶輝101 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中七期重劃區陸續出現開發商高價獵地，地價站穩300萬元俱樂部之餘，過去被業界認為房價委屈低估的七期，再次重返市場焦點。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中七期重劃區陸續出現開發商高價獵地，地價站穩300萬元俱樂部之餘，過去被業界認為房價委屈低估的七期，再次重返市場焦點，甫進場就創下天價的新預售案「寶輝101 Theater South」再揭露99.3萬元的成交單價，信義房屋專家認為，雖然創下新高價，但是9字頭其實位列七期行情。

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根據OPENDATA最新資料統計，「寶輝101 Theater South」已出現46筆預售實登揭露，其中，26A2總面積67.79坪以總價6107萬元成交，扣除車位後每坪單價99.3萬元，創下七期新紀錄。

七期次高預售單價也是由「寶輝101 Theater South」的27B總面積124.9坪，以總價1.1億元成交，創該社區目前最高總價，單價98.8萬元則為第二高價。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲台中七期最高預售單價。

信義房屋七期重劃店店長楊奕德認為：「該案高單、高總仍能順銷，不外乎與品牌力成正相關，雖然創下新高價，但是9字頭其實位列七期行情。」

另外，七期下半年度重頭戲眾多，寶璽建設新案「寶璽天讚」基地正對七期別墅群第一排，擁無限棟距視野，將打造新市政中心內唯一面南超大棟距個案，規劃100至130坪，總銷120億元。

▲▼寶輝101 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「寶輝101 Theater South」包辦七期最高單價。（圖／記者陳筱惠攝）

以及聯聚建設在市政北七路、秋紅谷正對面的「聯聚玉衡大廈」，也將於第四季進場，總銷達280億元。業界推估，此案高樓層單價甚至將衝上百萬元以上新高。

總銷70億元的「雙橡園1920」則是佔據於低密度、高綠覆率的「北單元二」市政路、龍富路，預計規劃一棟28樓全棟鋼骨純住宅並擁有1500坪大花園。

過去拿下「叉子」餐廳的麗晨建設「麗晨府會園道案」最快2025年推出，將成為府會園道最後一棟住宅，勢必為府會園道周邊掀起話題。

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關鍵字：台中七期重劃區寶輝101TheaterSouth房地產創價

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